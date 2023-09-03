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4 сентября: Всемирный день сексуально здоровья, День таможенного брокера в Украине

4 сентября: Всемирный день сексуально здоровья, День таможенного брокера в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья. Событие было основано в 2010 году по инициативе Международной ассоциации сексуального здоровья, пишет УНН.

Лозунгом сегодняшнего дня является фраза “Поговорим об этом”. Цель полии, которую поддерживают почти в 100 странах мира, — побуждать людей не бояться откровенно говорить о своей сексуальной жизни.
Ведь нормальные интимные отношения — это не только удовольствие. Они, в целом положительно влияют, на психоэмоциональное и физическое состояние человека.

Также этот день направлен на распространение информации о факторах риска, заболеваниях и инфекциях, передающихся половым путем, а также меры предосторожности для здоровой сексуальной жизни.

Еще 4 сентября — это Международный день тхэквондо.
Именно 4 сентября 1994 г. этот корейский вид боевого искусства был официально признан олимпийским видом спорта.

Разнообразные школы тхэквондо существовали на Корейском полуострове более двух тысяч лет назад.

Популярность тхэквондо начала стремительно возрастать после Второй мировой войны, когда в Южной Корее путем объединения нескольких школ окончательно сформировался этот вид боевого искусства, и были выработаны единые правила.

В Украине 4 сентября отмечают День таможенного брокера.
4 сентября 1992 г. в независимой Украине был издан первый нормативно-правовой документ, регулировавший деятельность таможенных брокеров.
В 2009 году Ассоциация брокерских предприятий выступила с инициативой отмечать 4 сентября День таможенного брокера.

По церковному календарю сегодня День чествования иконы Божией Матери “Неопалимая купина”.

Образ Неопалимой кочки отсылает нас в Ветхий завет — по преданию Моисей увидел охваченный пламенем терновый куст, который не сгорал. У куста ему явился Бог и рассказал, как вывести евреев из Египта.

В христианстве Неопалимая кочка символизирует непорочное зачатие Богородицы.

Также христиане сегодня чтят память епископа Вавила Антиохийского, жившего в ІІІ веке.

Как-то император Декий Траян, исповедовавший язычество, решил отвести храм, где прослужил епископ Вавила.

Однако священник не пустил правителя в церковь. Это разозлило Декия. Он приказал схватить епископа и его учеников казнить.

Именины 4 сентября празднуют Моисей, Юлиан, Федор, Афанасий.

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