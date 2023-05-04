4 травня: Anti-Bullying Day і свято для шанувальників Зоряних воєн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні, 4 травня відзначається Міжнародний день протидії цькуванню Anti-Bullying Day, передає УНН.
Деталі
Anti-Bullying Day був заснований Організацією Об’єднаних Націй у 2012 році на фоні хвилі залякувань і цькувань, яка захлиснула школи. У навчальних закладах 4 травня рекомендують проводити «Години проти ненависті».
Окрім цього 4 травня відзначається Міжнародний день пожежників і Всесвітній день щедрості. Також це День невисоких людей.
Свято сьогодні і у шанувальників культової саги Джорджа Лукаса – сьогодні неофіційний день «Зоряних війн» - відзначається день народження вигаданого персонажа Йоди.
4 травня вшановують пам'ять священномученика Януарія, який жив на території Італії у ІІІ столітті.
Правитель-язичник за те, що катував християн осліп – це була Божа кара. Але Януарій зцілив його. Та правитель все одно наказав його стратити, і ще 5 тисяч людей, які після зцілення правителя увірували в Христа.
Іменини 4 травня відзначають: Феодор, Олексій, Діонісій, Максиміліан, Микола, Іван.