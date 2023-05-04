4 мая: Anti-Bullying Day и праздник для поклонников Звездных войн

Детали

Anti-Bullying Day был основан Организацией Объединенных Наций в 2012 году на фоне волны запугиваний и травлей, захлестнувшей школы. В учебных заведениях 4 мая рекомендуют проводить «Часы против ненависти».

Кроме этого, 4 мая отмечается Международный день пожарных и Всемирный день щедрости. Также это День невысоких людей.

Праздник сегодня и у поклонников культовой саги Джорджа Лукаса – сегодня неофициальный день «Звездных войн» – отмечается день рождения вымышленного персонажа Йоды.

4 мая чтят память священномученика Януария, жившего на территории Италии в III веке.

Правитель-язычник за то, что пытал христиан ослеп – это была Божья казнь. Но Януарий исцелил его. Но правитель все равно приказал его казнить, и еще 5 тысяч человек, после исцеления правителя уверовавших во Христа.

Именины 4 мая отмечают: Феодор, Алексей, Дионисий, Максимилиан, Николай, Иван.