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34 роки тому Ігор Бєланов був визнаний найкращим футболістом Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. 29 грудня 1986 року було оголошено, що володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу, “Золотого м’яча” тижневика France Football, став український футболіст Ігор Бєланов. Про це нагадує пресслужба УАФ, передає УНН.

34 роки тому Ігор Бєланов був визнаний найкращим футболістом Європи

Так, у 1986 році київське “Динамо”, одним із провідних гравців якого був Ігор Бєланов, перемогло в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА.

“Яскраво проявив себе форвард і у складі збірної СРСР на чемпіонаті світу у Мексиці, відзначившись, зокрема, хет-триком у ворота бельгійців.

Ігор Бєланов є одним із трьох, разом з Олегом Блохіним та Андрієм Шевченком, українських володарів „Золотого м’яча“.

Сьогодні Ігор Іванович займає активну життєву позицію, працює на благо українського футболу. Він є співголовою Комітету професіонального футболу УАФ”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього року указом Президента України Володимира Зеленського “за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність” Ігоря Бєланова було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як писав УНН, днями президент УАФ Андрій Павелко вручив ветеранам футболу ордени “За заслуги” I ступеня.

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