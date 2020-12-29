34 года назад Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы

Так, в 1986 году киевское “Динамо”, одним из ведущих игроков которого был Игорь Беланов, победило в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА.

“Ярко проявил себя форвард и в составе сборной СССР на чемпионате мира в Мексике, отметившись, в частности, хет-триком в ворота бельгийцев.

Игорь Беланов является одним из трех, вместе с Олегом Блохиным и Андреем Шевченко, украинских обладателей „Золотого мяча“.

Сегодня Игорь Иванович занимает активную жизненную позицию, работает на благо украинского футбола. Он является сопредседателем Комитета профессионального футбола УАФ”, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году указом Президента Украины Владимира Зеленского “за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность” Игорь Беланов был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как писал УНН, на днях президент УАФ Андрей Павелко вручил ветеранам футбола ордена “За заслуги” I степени.