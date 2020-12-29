34 года назад Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. 29 декабря 1986 года было объявлено, что обладателем самой престижной индивидуальной награды мирового футбола, “Золотого мяча” еженедельника France Football, стал украинский футболист Игорь Беланов. Об этом напоминает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Так, в 1986 году киевское “Динамо”, одним из ведущих игроков которого был Игорь Беланов, победило в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА.
“Ярко проявил себя форвард и в составе сборной СССР на чемпионате мира в Мексике, отметившись, в частности, хет-триком в ворота бельгийцев.
Игорь Беланов является одним из трех, вместе с Олегом Блохиным и Андреем Шевченко, украинских обладателей „Золотого мяча“.
Сегодня Игорь Иванович занимает активную жизненную позицию, работает на благо украинского футбола. Он является сопредседателем Комитета профессионального футбола УАФ”, — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году указом Президента Украины Владимира Зеленского “за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность” Игорь Беланов был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Как писал УНН, на днях президент УАФ Андрей Павелко вручил ветеранам футбола ордена “За заслуги” I степени.