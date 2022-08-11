31 людина постраждала внаслідок аварії на американських гірках у німецькому Legoland
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. 31 особа постраждала внаслідок аварії на американських гірках у парку розваг Legoland на півдні Німеччини у четвер, передає УНН з посиланням на dpa.
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Аварія сталася після того, як потяг американських гірок загальмував, а потім у нього врізався інший. За даними поліції, постраждалі отримали забиті місця, а також інші травми, одна людина отримала серйозні поранення.
Аварія сталася, коли школярі в більшості земель Німеччини все ще насолоджуються літніми канікулами, у тому числі в Баварії, де знаходиться Гюнцбург.
Парк Legoland у Гюнцбурзі, приблизно за 100 км на захід від Мюнхена, є одним із 10 тематичних парків по всьому світу, присвячених різнокольоровим кубикам датської компанії з виробництва іграшок Lego, і єдиним у Німеччині.
Крім численних атракціонів та заходів, призначених для дітей молодшого віку, тут також є три американські гірки.
Перший Legoland відкрився в Данії 1968 року.