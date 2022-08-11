31 человек пострадал в результате аварии на американских горках в немецком Legoland

Детали

Авария произошла после того, как поезд американских горок затормозил, а затем в него врезался другой. По данным полиции, пострадавшие получили ушибы, а также другие травмы, один человек получил серьезные ранения.

Авария произошла, когда школьники в большинстве земель Германии все еще наслаждаются летними каникулами, в том числе в Баварии, где находится Гюнцбург.

Парк Legoland в Гюнцбурге, примерно в 100 км западнее Мюнхена, является одним из 10 тематических парков по всему миру, посвященных разноцветным кубикам датской компании по производству игрушек Lego, и единственным в Германии.

Кроме многочисленных аттракционов и мероприятий, предназначенных для детей младшего возраста, здесь также есть три американских горки.

Первый Legoland открылся в Дании в 1968 году.