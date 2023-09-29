30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, День “врятуйте коалу”

ukru
29 березня, 17:57 • 176921 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 223569 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 198082 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 235083 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 206422 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 168550 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168880 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153998 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 451193 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173805 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 128433 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 128639 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 102242 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 121672 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 66260 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 303993 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 451186 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 496510 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 499984 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 405083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 102242 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 223547 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 150433 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 143256 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115966 перегляди
Актуальне
30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, День “врятуйте коалу”

30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, День “врятуйте коалу”

Київ • УНН

 • 375149 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні, 30 вересня, відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Подія була започаткована у 1998 році, пише УНН.

В 9-11 століттях у Київській Русі при церквах та монастирях почали з’являтися перші бібліотеки. У 1037 році князь Ярослав Мудрий створи першу державну бібліотеку при соборі Святої Софії. Більшість книг у ній були релігійного змісту, але траплялися і філософські, природничі та інші твори.

У 14-15 століттях почали з’являтися університетські бібліотеки, а невдовзі ще й бібліотеки при національно-релігійних братствах.

Наприкінці 18-го століття серед заможних людей стало престижним мати приватні бібліотеки з великою кількість книг. Особливо шанувалися рідкісні твори.

У 19 столітті бібліотеки почали ставати доступними і для простих людей: в 1829 році місцевою інтелігенцією було засновано публічну бібліотеку в Одесі, у 1866 році — в Києві, у 1886 році — в Харкові.

На початок російської агресії в Україні налічувалося близько 15 тисяч бібліотек, послугами яких щороку користувалися більше 11 мільйонів українців.

Найстарішим бібліотечним закладом в Україні на даний момент є Наукова бібліотека Львівського національного університету. Вона була заснована у 1608 році.

Найбільшою бібліотекою є Національна бібліотека України імені Вернадського. В її фондах нараховується 16 мільйонів примірників книг та періодичних видань.

30 вересня — це і День “врятуйте коалу”. Подію заснував, створений у 1986 році, Австралійський фонд коал.

Коали складають важливу частину дикої природи Австралії. За підрахунками науковців, якщо не вжити заходів з їх збереження, то через 30 років коали повністю повністю зникнуть з нашої планети.

Мета сьогоднішнього дня — підвищити обізнаність людей про ризики, які загрожують існуванню цих тварин, та зібрати кошти, які необхідні для продовження боротьби та довгорічного збереження ареалів проживання коал.

Також сьогодні Міжнародний день перекладача. Подія встановлена на честь святого Єроніма, якого називають покровителем перекладів на те, що він перший переклав Біблію з івриту на латинську мову.

Офіційно Міжнародний день перекладача почали відзначати з 1991 року.

Нині у світі нараховується близько 300 тисяч професійних перекладачів. В середньому, зарік перекладач перекладає близько півмільйона слів.

Ще 30 вересня можна відзначити Міжнародний день мережива, День грязелікування, День подкастів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Михаїл був родом з Сирії. Патріарх Константинопольський Микола ІІ відправив його до Київської Русі.

Михаїл хрестив князя Володимира, і разом з ним мешканців Києва.

Помер Михаїл у 992 році. Був похований у Десятинній церкві. Згодом його мощі перенесли до ближніх печер Києво-Печерської Лаври.

За старим стилем сьогодні вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
За переказом, Софія була благочестивою християнкою, і у вірі до Господа виховала своїх доньок.

Імператор-язичник Адріан зажадав аби Софія та її доньки зреклися Господа. Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. А Софію змусили дивитися на страждання своїх доньок. Однак, ні дівчата, ні їх мати не зреклися Господа.

Віра, Надія та Любов померли від страшних мук. Софія поховала їх, і на другий день сама померла на їх могилі.

Іменини сьогодні святкують Михайло, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90