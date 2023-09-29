30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, День “врятуйте коалу”

В 9-11 століттях у Київській Русі при церквах та монастирях почали з’являтися перші бібліотеки. У 1037 році князь Ярослав Мудрий створи першу державну бібліотеку при соборі Святої Софії. Більшість книг у ній були релігійного змісту, але траплялися і філософські, природничі та інші твори.

У 14-15 століттях почали з’являтися університетські бібліотеки, а невдовзі ще й бібліотеки при національно-релігійних братствах.

Наприкінці 18-го століття серед заможних людей стало престижним мати приватні бібліотеки з великою кількість книг. Особливо шанувалися рідкісні твори.

У 19 столітті бібліотеки почали ставати доступними і для простих людей: в 1829 році місцевою інтелігенцією було засновано публічну бібліотеку в Одесі, у 1866 році — в Києві, у 1886 році — в Харкові.

На початок російської агресії в Україні налічувалося близько 15 тисяч бібліотек, послугами яких щороку користувалися більше 11 мільйонів українців.

Найстарішим бібліотечним закладом в Україні на даний момент є Наукова бібліотека Львівського національного університету. Вона була заснована у 1608 році.

Найбільшою бібліотекою є Національна бібліотека України імені Вернадського. В її фондах нараховується 16 мільйонів примірників книг та періодичних видань.

30 вересня — це і День “врятуйте коалу”. Подію заснував, створений у 1986 році, Австралійський фонд коал.

Коали складають важливу частину дикої природи Австралії. За підрахунками науковців, якщо не вжити заходів з їх збереження, то через 30 років коали повністю повністю зникнуть з нашої планети.

Мета сьогоднішнього дня — підвищити обізнаність людей про ризики, які загрожують існуванню цих тварин, та зібрати кошти, які необхідні для продовження боротьби та довгорічного збереження ареалів проживання коал.

Також сьогодні Міжнародний день перекладача. Подія встановлена на честь святого Єроніма, якого називають покровителем перекладів на те, що він перший переклав Біблію з івриту на латинську мову.

Офіційно Міжнародний день перекладача почали відзначати з 1991 року.

Нині у світі нараховується близько 300 тисяч професійних перекладачів. В середньому, зарік перекладач перекладає близько півмільйона слів.

Ще 30 вересня можна відзначити Міжнародний день мережива, День грязелікування, День подкастів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Михаїл був родом з Сирії. Патріарх Константинопольський Микола ІІ відправив його до Київської Русі.

Михаїл хрестив князя Володимира, і разом з ним мешканців Києва.

Помер Михаїл у 992 році. Був похований у Десятинній церкві. Згодом його мощі перенесли до ближніх печер Києво-Печерської Лаври.

За старим стилем сьогодні вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

За переказом, Софія була благочестивою християнкою, і у вірі до Господа виховала своїх доньок.

Імператор-язичник Адріан зажадав аби Софія та її доньки зреклися Господа. Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. А Софію змусили дивитися на страждання своїх доньок. Однак, ні дівчата, ні їх мати не зреклися Господа.

Віра, Надія та Любов померли від страшних мук. Софія поховала їх, і на другий день сама померла на їх могилі.

Іменини сьогодні святкують Михайло, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра.