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30 серпня: Міжнародний день китової акули, День народження пилососа

30 серпня: Міжнародний день китової акули, День народження пилососа

Київ • УНН

 • 108290 перегляди

Перший науковий опис китової акули, яку спіймали біля берегів Південної Африки, зробив британський зоолог і дослідник Ендрю Сміт у 1928 році. Китові акули розповсюджені у теплих водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів.

Сьогодні, 30 серпня, зоозахисники та екологи у багатьох країнах світу можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня китової акули, пише УНН.

Перший науковий опис китової акули, яку спіймали біля берегів Південної Африки, зробив британський зоолог і дослідник Ендрю Сміт у 1928 році.

Китові акули розповсюджені у теплих водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. У довжину ці акули можуть досягати 18 метрів, а їх вага - перевищувати 20 тон.

У китових акул дуже своєрідне забарвлення шкіри — від коричневого до сірого, зі світлими смугами і плямами на темному тлі. Голова рибини пласка й широка, з великим ротом, і цим нагадує голову кита. Кілька гребенів, що витупають, — так звані "кілі" — проходять горизонтально вздовж кожної сторони тіла до хвоста, також характерним є спинний плавник великого розміру.

Харчуються китові акули планктоном та дрібною рибою. Ці риби апатичні, повільно плавають і практично не несуть загрози для людей.

З 2016 року китова акула внесена до списку вимираючих видів. На даний момент на планеті нараховується не більше однієї тисячі тигрових акул. До скорочення популяції цих риб у дикій природі призвів промисловий вилов, а після його заборони – браконьєрство.

У неволі китові акули виживають дуже погано. На даний момент декілька цих акул живуть в океанаріумах Японії та Тайваню.

Любителі чистоти сьогодні можуть відсвяткувати День народження пилососа.

Прототип приладу для прибирання в оселі, який працював на ручному ремінному приводі, 8 червня 1869 року запатентував американський винахідник Айвз Макгаффні.

А 30 серпня 1901 року британець Губерт Сесіл Бут отримав патент на пилосос.

Перший пилосос Бута був дуже громіздким та працював від бензинового двигуна. До місця прибирання його доставляли на спеціальному возі. А під час прибирання прилад нещадно шумів.

Згодом Бут вдосконалив свій прилад, обладнавши його електричним мотором.

Шанувальники жахів та містики сьогодні можуть долучитися до Дня Франкенштейна.

30 серпня 1797 року народилася письменниця Мері Шеллі, яка і написала культовий всесвітньо роман "Франкенштейн або сучасний Прометей".

Цікаво, що Франкенштейн за романом був вченим, який створив монстра. Однак, у більшості людей це ім’я асоціюється саме з чудовиськом, яке з роками стало героєм численних кінострічок, мультфільмів, коміксів.

За ініціативи ООН з 2010 року 30 серпня проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня насильницьких зникнень.

За статистико, щороку близько 50 тисяч людей на планеті зникають за нез’ясованих обставин або стають жертвами викрадень.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла.

Усі троє в рісзний час були патріархами Константинопольськими та боролися з єрессю у лавах християнської церкви. Зазнавали утисків та переслідувань з боку єретиків та правителів, які їх підтримували.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Іван, Павло, Яків, Данило, Єлизавета.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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