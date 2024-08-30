30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

Сегодня, 30 августа, зоозащитники и экологи во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня китовой акулы, пишет УНН.

Первое научное описание китовой акулы, которую поймали у берегов Южной Африки, сделал британский зоолог и исследователь Эндрю Смит в 1928 году.

Китовые акулы распространены в теплых водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. В длину эти акулы могут достигать 18 метров, а их вес - превышать 20 тонн.

У китовых акул очень своеобразный окрас кожи - от коричневого до серого, со светлыми полосами и пятнами на темном фоне. Голова рыбы плоская и широкая, с большим ртом, и этим напоминает голову кита. Несколько выпирающих гребней - так называемые "кили" - проходят горизонтально вдоль каждой стороны тела к хвосту, также характерен спинной плавник большого размера.

Питаются китовые акулы планктоном и мелкой рыбой. Эти рыбы апатичны, медленно плавают и практически не несут угрозы для людей.

С 2016 года китовая акула внесена в список вымирающих видов. На данный момент на планете насчитывается не более одной тысячи тигровых акул. К сокращению популяции этих рыб в дикой природе привел промышленный вылов, а после его запрета - браконьерство.

В неволе китовые акулы выживают очень плохо. На данный момент несколько этих акул живут в океанариумах Японии и Тайваня.

Любители чистоты сегодня могут отпраздновать День рождения пылесоса.

Прототип прибора для уборки в доме, который работал на ручном ременном приводе, 8 июня 1869 года запатентовал американский изобретатель Айвз Макгаффни.

А 30 августа 1901 года британец Губерт Сесил Бут получил патент на пылесос.

Первый пылесос Бута был очень громоздким и работал от бензинового двигателя. К месту уборки его доставляли на специальной телеге. А во время уборки прибор нещадно шумел.

Впоследствии Бут усовершенствовал свой прибор, оборудовав его электрическим мотором.

Поклонники ужасов и мистики сегодня могут присоединиться ко Дню Франкенштейна.

30 августа 1797 года родилась писательница Мэри Шелли, которая и написала культовый всемирно роман "Франкенштейн или современный Прометей".

Интересно, что Франкенштейн по роману был ученым, который создал монстра. Однако, у большинства людей это имя ассоциируется именно с чудовищем, которое с годами стало героем многочисленных кинолент, мультфильмов, комиксов.

По инициативе ООН с 2010 года 30 августа проводятся мероприятия по случаю Международного дня насильственных исчезновений.

По статистике, ежегодно около 50 тысяч людей на планете исчезают при невыясненных обстоятельствах или становятся жертвами похищений.

По церковному календарю сегодня день памяти святых Александра, Иоанна, Павла.

Все трое в разное время были патриархами Константинопольскими и боролись с ересью в рядах христианской церкви. Подвергались притеснениям и преследованиям со стороны еретиков и правителей, которые их поддерживали.

Именины сегодня празднуют Александр, Иван, Павел, Яков, Даниил, Елизавета.