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30 доларів за барель здається більш слушною пропозицією - Зеленський про стелю цін на російську нафту

30 доларів за барель здається більш слушною пропозицією - Зеленський про стелю цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 944560 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Міжнародному симпозіумі The Idea of Europe назвав введення стелі ціни на російську нафту в 60-70 доларів за барель «піддавками» та намаганнями лише зобразити дії, інформує УНН.

Цитата

«Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння росії. Один з ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту. Уже почали в Європі говорити про примусове обмеження ціни на російську нафту. Звучить рівень у нібито 60-70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, аніж щось зробити. Я вдячний нашим балтійським колегам, польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за баррель здається більш слушною пропозицією. І я дякую, що така пропозиція пролунала і захищається», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Єврокомісія запропонувала стелю цін у 65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії відхилили пропозицію як "занадто щедрий подарунок" для москви.

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