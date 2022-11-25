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30 долларов за баррель кажется более дельным предложением - Зеленский о потолке цен на российскую нефть

Киев • УНН

 • 944557 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Международном симпозиуме The Idea of Europe назвал введение потолка цены на российскую нефть в 60-70 долларов за баррель «поддавками» и попытками лишь изобразить действия, информирует УНН.

Цитата

«В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение россии. Один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта. Уже в Европе начали говорить о принудительном ограничении цены на российскую нефть. Звучит уровень в якобы 60-70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем что-либо сделать. Я благодарен нашим балтийским коллегам, польским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более удобным предложением. И я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается», – сообщил Зеленский.

Напомним

Еврокомиссия предложила потолок цен в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии отклонили предложение как "слишком щедрый подарок" для москвы.

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