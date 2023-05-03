3 травня: що святкуємо та кого вшановуємо сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, Всесвітній день свободи преси. А православні віряни вшановують пам'ять святого Феодора, повідомляє УНН.
Всесвітній день свободи преси був встановлений у 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН. Це день має нагадувати, що свобода преси та свобода вираження поглядів закріплені у Загальній декларації прав людини ООН. Також у цей день вшановують пам’ять журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов’язків.
За даними незалежного Комітету захисту журналістів (CPJ), протягом 2022 року у країнах світу загинули щонайменше 67 співробітників ЗМІ, 15 з яких стали жертвами війни в Україні.
Також сьогодні у світі відзначається День Сонця. Свято було засноване у 1978 році в США та присвячене пропагуванню сонячної енергетики. У 1994 році цей день став міжнародним.
Православні сьогодні вшановують святого Феодора, а католики - Свв. Ап. Филипа і Якова.