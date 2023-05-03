3 мая: что празднуем и кого чествуем сегодня

Всемирный день свободы прессы был установлен в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. Это день должен напоминать, что свобода прессы и свобода выражения взглядов закреплены во Всеобщей декларации прав человека ООН. Также в этот день чтят память журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей’.

По данным независимого Комитета защиты журналистов (CPJ), в течение 2022 года в странах мира погибли по меньшей мере 67 сотрудников СМИ, 15 из которых стали жертвами войны в Украине.

Также сегодня в мире отмечается День Солнца. Праздник был основан в 1978 году в США и посвящен пропаганде солнечной энергетики. В 1994 году этот день стал международным.

Православные сегодня почитают святого Феодора, а католики - Сввв. Филиппа и Иакова.