3 мая: что празднуем и кого чествуем сегодня

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13 марта, 19:26 • 82386 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119651 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113635 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113104 просмотра

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13 марта, 13:25 • 105118 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100541 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111987 просмотра

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, Всемирный день свободы прессы. А православные верующие чтят память святого Феодора, сообщает УНН.

Всемирный день свободы прессы был установлен в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. Это день должен напоминать, что свобода прессы и свобода выражения взглядов закреплены во Всеобщей декларации прав человека ООН. Также в этот день чтят память журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей’.

По данным независимого Комитета защиты журналистов (CPJ), в течение 2022 года в странах мира погибли по меньшей мере 67 сотрудников СМИ, 15 из которых стали жертвами войны в Украине.

Также сегодня в мире отмечается День Солнца. Праздник был основан в 1978 году в США и посвящен пропаганде солнечной энергетики. В 1994 году этот день стал международным.

Православные сегодня почитают святого Феодора, а католики - Сввв. Филиппа и Иакова.

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