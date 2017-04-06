3 мільйони українців вже отримали біометричні паспорти

“Державна міграційна служба, яка є відповідальною за видачу біометричних закордонних паспортів, звітує про те, що сьогодні вже видано майже три мільйони”, — сказала вона.

“Я думаю, що коли остаточно буде прийнято рішення (про надання Україні безвізу— ред.), все ж таки ця кількість ще збільшиться ... загалом, це є нормальна очікувана кількість. На жаль, стільки разів вже лунало, що буде безвізовий режим, що люди, мабуть, трошки втомилися від цих обіцянок і вирішили дочекатися остаточної дати”, — додала І.Сушко.