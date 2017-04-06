3 мільйони українців вже отримали біометричні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На сьогодні видано майже 3 мільйони біометричних паспортів, але коли буде ухвалене остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС, кількість отриманих українцями біометричних паспортів значно зросте. Про це в ефірі “5 каналу” заявила керівник Громадської ініціативи “Європа без бар’єрів” Ірина Сушко, передає УНН.
“Державна міграційна служба, яка є відповідальною за видачу біометричних закордонних паспортів, звітує про те, що сьогодні вже видано майже три мільйони”, — сказала вона.
“Я думаю, що коли остаточно буде прийнято рішення (про надання Україні безвізу— ред.), все ж таки ця кількість ще збільшиться ... загалом, це є нормальна очікувана кількість. На жаль, стільки разів вже лунало, що буде безвізовий режим, що люди, мабуть, трошки втомилися від цих обіцянок і вирішили дочекатися остаточної дати”, — додала І.Сушко.