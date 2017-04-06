3 миллиона украинцев уже получили биометрические паспорта

“Государственная миграционная служба, ответственная за выдачу биометрических загранпаспортов, отчитывается о том, что сегодня уже выдано почти три миллиона”, — сказала она.

“Я думаю, что когда окончательно будет принято решение (о предоставлении Украине безвизу- ред.), это количество еще увеличится ... в общем, это нормальное ожидаемое количество. К сожалению, столько раз уже звучало, что будет безвизовый режим, люди, видимо, немножко устали от этих обещаний и решили дождаться окончательной даты”, — добавила И.Сушко.