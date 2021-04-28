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28 квітня: День охорони праці

28 квітня: День охорони праці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У цей день, 28 квітня, відзначають Всесвітній міжнародний день безпеки праці та Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Українці святкують День охорони праці, пише УНН.

Свята

Всесвітній день охорони праці відзначається 28 квітня. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці (МОП), яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Одним з головних аспектів цієї роботи є розробка заходів щодо зниження рівня смертності на виробництві.

Святкування дня охорони праці вперше відбувалося в 2003 році, але ще в 1989 році американські і канадські робочі відзначали День пам'яті на честь загиблих на робочому місці. Після цього подібні заходи організовувалися по всьому світу.

З часом цей день об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини більш безпечною для її здоров'я та життя. В офіційних заходах, присвячених цьому святу, зазвичай беруть участь керівники великих компаній, промислових гігантів, громадських організацій і т.д.

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.

У 2021 році Міжнародна організація праці у цей день акцентує увагу на важливості зміцнення системи безпеки та здоров’я (далі БЗР), включно зі службами безпеки та охорони здоров’я як на національному рівні, так і на рівні підприємств. Саме тому Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем БЗР та спрямований на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa і Трохима, а також відзначають Велику середу перед Великоднем. У Велику середу (28 квітня) з дому виносять останнє сміття. Також починають готувати яйця до фарбування, запасаючись усім необхідним. Цього дня можна також їсти хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без масла.

Іменини

28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трофим.

Народні прикмети

Бджолиний рій, що залетів у двір, обіцяє господареві щастя.

Граки грають – на гарну погоду.

Днем жарко, вночі прохолодно – до теплого і сонячного дня.

Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари – погода зміниться, можливий дощ.

По ярах земля замерзла – до поганого врожаю.

Зоря червоного кольору – до вітру та дощу.

Українські Національні Новини

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