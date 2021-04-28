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28 апреля: День охраны труда

28 апреля: День охраны труда

Киев  •  УНН

 • 20306 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В этот день, 28 апреля, отмечается Всемирный международный день безопасности труда и Международный день памяти всех жертв труда. Украинцы празднуют День охраны труда, пишет УНН.

Праздники

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Этот праздник начала Международная организация труда (МОТ), которая решила расширить масштабы своей деятельности по продвижению идеи охраны труда в современном обществе. Одним из главных аспектов этой работы является разработка мероприятий по снижению уровня смертности на производстве.

Празднование дня охраны труда впервые происходило в 2003 году, но еще в 1989 году американские и канадские рабочие отмечали День памяти в честь погибших на рабочем месте. После этого подобные мероприятия организовывались по всему миру.

Со временем этот день объединил всех, кто стремится сделать работу человека более безопасной для его здоровья и жизни. В официальных мероприятиях, посвященных этому празднику, обычно принимают участие руководители крупных компаний, промышленных гигантов, общественных организаций и т.д.

В соответствии с Указом Президента Украины от 18.08.2006 № 685/2006, ежегодно 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в Украине отмечается День охраны труда.

В 2021 году Международная организация труда в этот день акцентирует внимание на важности укрепления системы безопасности и здоровья (далее БЗР), включая службами безопасности и охраны здоровья на национальном уровне, так и на уровне предприятий. Именно поэтому Всемирный день безопасности и здоровья на работе будет посвящен стратегиям укрепления национальных систем БЗР и направлен на усиление жизнестойкости и противодействия нынешним и будущим кризисам с учетом вынесенных уроков и приобретенного опыта в сфере труда.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 28 апреля верующие чтят память Аристарха, Пудa и Трофима, а также отмечают Великую среду перед Пасхой. В Великую среду (28 апреля) из дома выносят последнее мусора. Также начинают готовить яйца к покраске, запасаясь всем необходимым. В этот день можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Именины

28 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Савва, Трофим.

Народные приметы

Пчелиный рой, залетевший во двор, обещает хозяину счастье.

Грачи играют - к хорошей погоде.

Днем жарко, ночью прохладно - к теплому и солнечного дня.

Если днем ясно, а вечером начинают сгущаться тучи - погода изменится, возможен дождь.

По оврагам земля замерзла - к плохому урожая.

Звезда красного цвета - к ветру и дождю.

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