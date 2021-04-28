28 апреля: День охраны труда

Праздники

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Этот праздник начала Международная организация труда (МОТ), которая решила расширить масштабы своей деятельности по продвижению идеи охраны труда в современном обществе. Одним из главных аспектов этой работы является разработка мероприятий по снижению уровня смертности на производстве.

Празднование дня охраны труда впервые происходило в 2003 году, но еще в 1989 году американские и канадские рабочие отмечали День памяти в честь погибших на рабочем месте. После этого подобные мероприятия организовывались по всему миру.

Со временем этот день объединил всех, кто стремится сделать работу человека более безопасной для его здоровья и жизни. В официальных мероприятиях, посвященных этому празднику, обычно принимают участие руководители крупных компаний, промышленных гигантов, общественных организаций и т.д.

В соответствии с Указом Президента Украины от 18.08.2006 № 685/2006, ежегодно 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в Украине отмечается День охраны труда.

В 2021 году Международная организация труда в этот день акцентирует внимание на важности укрепления системы безопасности и здоровья (далее БЗР), включая службами безопасности и охраны здоровья на национальном уровне, так и на уровне предприятий. Именно поэтому Всемирный день безопасности и здоровья на работе будет посвящен стратегиям укрепления национальных систем БЗР и направлен на усиление жизнестойкости и противодействия нынешним и будущим кризисам с учетом вынесенных уроков и приобретенного опыта в сфере труда.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 28 апреля верующие чтят память Аристарха, Пудa и Трофима, а также отмечают Великую среду перед Пасхой. В Великую среду (28 апреля) из дома выносят последнее мусора. Также начинают готовить яйца к покраске, запасаясь всем необходимым. В этот день можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Именины

28 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Савва, Трофим.

Народные приметы

Пчелиный рой, залетевший во двор, обещает хозяину счастье.

Грачи играют - к хорошей погоде.

Днем жарко, ночью прохладно - к теплому и солнечного дня.

Если днем ясно, а вечером начинают сгущаться тучи - погода изменится, возможен дождь.

По оврагам земля замерзла - к плохому урожая.

Звезда красного цвета - к ветру и дождю.