27 січня – День пам’яті жертв Голокосту

День пам’яті жертв Голокосту

Голокост - утиски, гоніння та навмисне винищення нацистами єврейської нації у період з 1933 по 1945 року. За цей час було знищено понад 6 млн осіб єврейської національності.

1 листопада 2005 року на Генеральній асамблеї ООН було затверджено Резолюцію, присвячену Голокосту. В документі йдеться про те, що геноцид призвів до винищення 30% євреїв та великої кількості осіб, які належали до інших національностей. Саме в цій резолюції 27 січня було проголошено Днем пам’яті жертв Голокосту.

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День непоєднуваних кольорів в одязі

Кожного року у четвертий четвер січня святкують День непоєднуваних кольорів в одязі (Clashing Clothes Day). Це свято нестандартних рішень та оригінальних поєднувань.

Історія виникнення свята невідома, але ця подія – гарна нагода створити образ з яскравих кольорів, не турбуючись, що хтось може назвати це несмаком.

Трендові оригінальні кольорові комбінації цього дня: зелений та червоний, помаранчевий з синім чи фіолетовим.

Міжнародний день портвейну

Цей напій має багато шанувальників у всьому світі, але його батьківщиною вважають португальське місто Порту, з якого вино почали вивозити до Англії наприкінці XVII сторіччя.

Є кілька версій походження портвейну. Згідно з однією із них, щоб вино не псувалося під час транспортування через море, до нього додавали спирт. Але деякі недбайливі виробники додавали його ще під час бродіння. Тому напій зберігав свій солодкий смак та набував міцності.

Надалі цей рецепт використовували спеціально, і портвейн завозили до інших країн Європи. Велику його кількість почали виробляти у Криму.

День пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

Усе своє життя Ніна проповідувала Євангеліє та творила чудеса зцілення. У наш час її мощі зберігаються у Бодбійському монастирі біля містечка Сігнахі.

Ніна народилася у Каппадокії приблизно у 280 році. Її родина походила зі знатного роду, а братом матері був Патріарх Єрусалимський. З дитинства дівчинка із задоволенням слухала розповіді про життя Ісуса Христа. У 20 років вона прийшла з батьками до Єрусалиму, де її виховання доручили благочестивій Ніанфорі. Від цієї жінки Ніна дізналася, що хітон Христа зберігається на Кавказі у місті Мцхеті. Але жителі тих країв язичники, які не знають Євангельської проповіді. Після цієї розмови Ніні явилася Пресвята Діва. Вона наказала дівчинці йти до Грузії та дала їй хрест з виноградної лози.

Перетинаючи великі перешкоди, холод та голод, Ніна дійшла до країни Іверської, де почала поширювати вчення Христа та творити дива. Незабаром у неї з’явилися учениці, які після смерті наставниці, у 335 році, продовжили виконувати її місію.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Агнія, Адам, Мойсей, Феодул, Прокл, Аристарх, Ілля, Сава, Марк, Веніамін, Степан, Сергій, Павло, Андрій, Йосип (Осип), Іван, Макар, Давид.