27 января – День памяти жертв Холокоста

ukru
15 марта, 19:03 • 106343 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142520 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116595 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104574 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92496 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123757 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127189 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72576 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42397 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22404 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43635 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 25322 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123759 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123753 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261191 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290516 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226846 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105064 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127189 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128701 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130729 просмотра
Актуальное
27 января – День памяти жертв Холокоста

27 января – День памяти жертв Холокоста

Киев • УНН

 • 59783 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. День памяти жертв Холокоста, День несочетаемых цветов в одежде, Международный день портвейна, День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, информирует УНН.

День памяти жертв Холокоста

Холокост - притеснение, гонение и умышленное истребление нацистами еврейской нации в период с 1933 по 1945 года. За это время было уничтожено более 6 млн людей еврейской национальности.

1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН была утверждена резолюция, посвященная Холокосту. В документе идет речь о том, что геноцид привел к истреблению 30% евреев и большого количества людей, принадлежавших к другим национальностям. Именно в этой резолюции 27 января был провозглашен Днем памяти жертв Холокоста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста

День несочетаемых цветов в одежде

Каждый год в четвертый четверг января празднуют День несочетаемых цветов в одежде (Clashing Clothes Day). Это праздник нестандартных решений и оригинальных сочетаний.

История возникновения праздника неизвестна, но это событие — хорошая возможность создать образ из ярких цветов, не беспокоясь, что кто-то может назвать это безвкусицей.

Трендовые оригинальные цветовые комбинации в этот день: зеленый и красный, оранжевый с синим или фиолетовым.

Международный день портвейна

У этого напитка много поклонников во всем мире, но его родиной считают португальский город Порту, из которого вино начали вывозить в Англию в конце XVII столетия.

Есть несколько версий происхождения портвейна. Согласно одной из них, чтобы вино не портилось во время транспортировки через море, к нему добавляли спирт. Но некоторые нерадивые производители добавляли его еще во время брожения. Поэтому напиток сохранял свой сладкий вкус и приобретал крепость.

В дальнейшем этот рецепт использовали специально, и портвейн завозили в другие страны Европы. Большое его количество начали производить в Крыму.

День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Всю свою жизнь Нина проповедовала Евангелие и творила чудеса исцеления. В наше время ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре возле городка Сигнахи.

Нина родилась в Каппадокии примерно в 280 году. Ее семья происходила из знатного рода, а братом матери был Патриарх Иерусалимский. С детства девочка с удовольствием слушала рассказы о жизни Иисуса Христа. В 20 лет она пришла с родителями в Иерусалим, где ее воспитание поручили благочестивой Нианфоре. От этой женщины Нина узнала, что хитон Христа хранится на Кавказе в городе Мцхете. Но жители тех краев язычники, которые не знают Евангельской проповеди. После этого разговора Нине явилась Пресвятая Дева. Она приказала девочке идти в Грузию и дала ей крест из виноградной лозы.

Пересекая большие препятствия, холод и голод, Нина дошла до страны Иверской, где начала распространять учение Христа и творить чудеса. Вскоре у нее появились ученицы, которые после смерти наставницы, в 335 году, продолжили выполнять ее миссию.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Агния, Адам, Моисей, Феодул, Прокл, Аристарх, Илья, Савва, Марк, Вениамин, Степан, Сергей, Павел, Андрей, Иосиф (Осип), Иван, Макар, Давид.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы