27 января – День памяти жертв Холокоста

День памяти жертв Холокоста

Холокост - притеснение, гонение и умышленное истребление нацистами еврейской нации в период с 1933 по 1945 года. За это время было уничтожено более 6 млн людей еврейской национальности.

1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН была утверждена резолюция, посвященная Холокосту. В документе идет речь о том, что геноцид привел к истреблению 30% евреев и большого количества людей, принадлежавших к другим национальностям. Именно в этой резолюции 27 января был провозглашен Днем памяти жертв Холокоста.

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День несочетаемых цветов в одежде

Каждый год в четвертый четверг января празднуют День несочетаемых цветов в одежде (Clashing Clothes Day). Это праздник нестандартных решений и оригинальных сочетаний.

История возникновения праздника неизвестна, но это событие — хорошая возможность создать образ из ярких цветов, не беспокоясь, что кто-то может назвать это безвкусицей.

Трендовые оригинальные цветовые комбинации в этот день: зеленый и красный, оранжевый с синим или фиолетовым.

Международный день портвейна

У этого напитка много поклонников во всем мире, но его родиной считают португальский город Порту, из которого вино начали вывозить в Англию в конце XVII столетия.

Есть несколько версий происхождения портвейна. Согласно одной из них, чтобы вино не портилось во время транспортировки через море, к нему добавляли спирт. Но некоторые нерадивые производители добавляли его еще во время брожения. Поэтому напиток сохранял свой сладкий вкус и приобретал крепость.

В дальнейшем этот рецепт использовали специально, и портвейн завозили в другие страны Европы. Большое его количество начали производить в Крыму.

День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Всю свою жизнь Нина проповедовала Евангелие и творила чудеса исцеления. В наше время ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре возле городка Сигнахи.

Нина родилась в Каппадокии примерно в 280 году. Ее семья происходила из знатного рода, а братом матери был Патриарх Иерусалимский. С детства девочка с удовольствием слушала рассказы о жизни Иисуса Христа. В 20 лет она пришла с родителями в Иерусалим, где ее воспитание поручили благочестивой Нианфоре. От этой женщины Нина узнала, что хитон Христа хранится на Кавказе в городе Мцхете. Но жители тех краев язычники, которые не знают Евангельской проповеди. После этого разговора Нине явилась Пресвятая Дева. Она приказала девочке идти в Грузию и дала ей крест из виноградной лозы.

Пересекая большие препятствия, холод и голод, Нина дошла до страны Иверской, где начала распространять учение Христа и творить чудеса. Вскоре у нее появились ученицы, которые после смерти наставницы, в 335 году, продолжили выполнять ее миссию.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Агния, Адам, Моисей, Феодул, Прокл, Аристарх, Илья, Савва, Марк, Вениамин, Степан, Сергей, Павел, Андрей, Иосиф (Осип), Иван, Макар, Давид.