26 жовтня: Свято приємних несподіванок, День гарбуза

Неофіційну подію започаткували користувачі соцмереж для того, щоб створювати гарний настрій, дарувати подарунки, допомагати оточуючим людям.

Усіх бажаючих запрошують у цей день організувати якійсь приємний сюрприз для рідних та близьких людей, сусідів, колег по роботі, тощо. Можна зробити людині невеличкий подарунок, допомогти у якійсь справі, спільно провести час у якомусь цікавому місті.

Також 26 жовтня можна відзначити День гарбуза. Подія виникла у США. З роками стала популярною у багатьох країнах світу.

Батьківщиною гарбуза є Центральна Америка, де його почали вирощувати більше п’яти тисяч років тому.

У США гарбуз є одним з символів нації.

Основною проблемою для перших переселенців з Європи на американський континент стала нестача їжі, яку вони змогли вирішити за допомогою вирощування гарбузів.

З розвитком промисловості велика частина людей переселилася в міста, де гарбуз перестав посідати важливе місце в раціоні. Але повага до цього плоду зберіглася до цього часу.

В останній четвер жовтня, який цього року припадає на 26-те число, відзначається Міжнародний день винограду “Каріньян”.

Батьківщиною цього сорту винограду є французький регіон Лангедок-Руссільйон. З нього вироблялося багато вишуканих сортів вина.

Однак, на початку ХХ століття через певні особливості вирощування і подальшої обробки популярність Каріньяну у виноробстві впала.

Однак, завдяки зусиллям виноробів цей сорт у другій половині ХХ століття повернув собі втрачені позиції.

Вина з Каріньяну характеризуються насиченим фруктовим смаком та м’якою текстурою.

З 1996 року 26 жовтня у деяких країнах проводяться заходи з нагоди Дня інтерсекс-людей. Мета події — привернути увагу до захисту їх прав та проблем, з якими вони стикаються у житті.

Інтерсексність — загальний термін для позначення групи станів, при яких роздільностатевий організм від народження має статеві ознаки, що не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі.

За церковним календарем день пам’яті священномученика Димитрія Мироточця.

Димитрій жив на території сучасної Греції у ІІІ-ІVстоліттях. Чоловік служив у війську, але при цьому був набожним християнином, проповідував Євангеліє, допомагав нужденним.

Коли посилилися гоніння на християн, Димитрія схопили. Він не відрікся віри у Господа, через це його закололи списами і він стік кров’ю.

Іменини сьогодні святкують Дмитро, Антон, Василь.