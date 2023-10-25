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26 октября: Праздник приятных неожиданностей, День тыквы

Киев • УНН

 • 416558 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября, во многих странах мира отмечают Праздник приятных неожиданностей, пишет УНН.

26 октября: Праздник приятных неожиданностей, День тыквы

Неофициальное событие начали пользователи соцсетей для того, чтобы создавать хорошее настроение, дарить подарки, помогать окружающим людям.

Всех желающих приглашают в этот день организовать какой-то приятный сюрприз для родных и близких людей, соседей, коллег по работе и тому подобное. Можно сделать человеку небольшой подарок, помочь в каком-то деле, совместно провести время в каком-то интересном городе.

Также 26 октября можно отметить День тыквы. Событие возникло в США. С годами стало популярным во многих странах мира.

Родиной тыквы является Центральная Америка, где ее начали выращивать более пяти тысяч лет назад.

В США тыква является одним из символов нации.
Основной проблемой для первых переселенцев из Европы на американский континент стала нехватка пищи, которую они смогли решить с помощью выращивания тыкв.
С развитием промышленности большая часть людей переселилась в города, где тыква перестала занимать важное место в рационе. Но уважение к этому плоду сохранилось до сих пор.

В последний четверг октября, который в этом году приходится на 26-е число, отмечается Международный день винограда “Кариньян”.

Родиной этого сорта винограда является французский регион Лангедок-Руссильон. Из него производилось много изысканных сортов вина.

Однако, в начале ХХ века из-за определенных особенностей выращивания и дальнейшей обработки популярность Кариньяна в виноделии упала.

Однако, благодаря усилиям виноделов этот сорт во второй половине ХХ века вернул себе утраченные позиции.

Вина из Кариньяна характеризуются насыщенным фруктовым вкусом и мягкой текстурой.

С 1996 года 26 октября в некоторых странах проводятся мероприятия по случаю Дня интерсекс-людей. Цель события — привлечь внимание к защите их прав и проблем, с которыми они сталкиваются в жизни.

Интерсексность — общий термин для обозначения группы состояний, при которых раздельнополый организм от рождения имеет половые признаки, которые не могут быть четко определены как мужские или женские.

По церковному календарю день памяти священномученика Димитрия Мироточца.
Димитрий жил на территории современной Греции в III-IV веках. Мужчина служил в войске, но при этом был набожным христианином, проповедовал Евангелие, помогал нуждающимся.
Когда усилились гонения на христиан, Димитрия схватили. Он не отрекся от веры в Господа, из-за этого его закололи копьями и он истек кровью.

Именины сегодня празднуют Дмитрий, Антон, Василий.

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