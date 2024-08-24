24 серпня: День Везувію, День народження картопляних чипсів

Сьогодні, 24 серпня, відзначається День всесвітньо відомого вулкану Везувій, пише УНН.

Саме 24 серпня 79 року нашої ери сталося одне із найбільш катастрофічних вивержень вулкану, жертвами якого стали майже 3,5 тисяч людей. Повністю були знищені міста Помпеї, Геркуланум та Стабії.

Найбільш яскравим художнім свідченням цієї природної катастрофи є картина "Останній день Помпеї".

Це було не єдине виверження Везувію. Вдруге він прокинувся у 1631 році, забравши життя 3500 осіб, та у розпал Другої світової війни 1944 року, щоправда, тоді кількість жертв була мінімальною – 27 чоловік. Відтоді вулкан знаходиться у відносно спокійному стані.

Також 24 серпня називають Днем народження картопляних чипсів.

Вважається, що винахідником чипсів є американський кухар Джордж Крум. Тонко порізана та підсмажена у великій кількості олії картопля швидко здобула популярність у США.

Вперше у якості фаст-фуду чипси на вулиці почав продавати підприємець з американського міста Клівленд Вільям Теппенден у 1890 році, загортаючи їх у паперові пакети. А у 1926 році виробники чипсів постачали їх у упаковках із вощеного паперу, що сприяло довшому зберіганню та перевезенню на великі відстані.

Цікаво, що під час Другої світової війни виробництво чипсів у США хотіли зупинити. Однак, побоюючись протестів споживачів, відмовилися від цієї ідеї.

Ще сьогодні можна відзначити День консервного ножа.

Перший простий, і не досить зручний консервний ніж у вигляді звичайного леза в 1858 році запатентував у США Езрой Уорнер.

За церковним календарем сьогодні День святого мученика Євтихія.

За переказом, Євтихій на родився на території сучасної Туреччини, був учнем апостола Павла.

За наказом імператора Доміціана проповідника схопили язичники, довго та жорстоко катували, а потім відрубали йому голову.

Іменини 24 серпня святкують Євгеній, Арсеній, Петро.