24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

Сегодня, 24 августа, отмечается День всемирно известного вулкана Везувий, пишет УНН.

Именно 24 августа 79 года нашей эры произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана, жертвами которого стали почти 3,5 тысячи человек. Полностью были уничтожены города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

Наиболее ярким художественным свидетельством этой природной катастрофы является картина «Последний день Помпеи».

Это было не единственное извержение Везувия. Второй раз он проснулся в 1631 году, унеся жизни 3500 человек, и в разгар Второй мировой войны 1944 года, правда, тогда количество жертв было минимальным - 27 человек. С тех пор вулкан находится в относительно спокойном состоянии.

Также 24 августа называют Днем рождения картофельных чипсов.

Считается, что изобретателем чипсов является американский повар Джордж Крум. Тонко порезанный и поджаренный в большом количестве масла картофель быстро обрел популярность в США.

Впервые в качестве фаст-фуда чипсы на улице начал продавать предприниматель из американского города Кливленд Уильям Теппенден в 1890 году, заворачивая их в бумажные пакеты. А в 1926 году производители чипсов поставляли их в упаковках из вощеной бумаги, что способствовало более длительному хранению и перевозке на большие расстояния.

Интересно, что во время Второй мировой войны производство чипсов в США хотели остановить. Однако, опасаясь протестов потребителей, отказались от этой идеи.

Еще сегодня можно отметить День консервного ножа.

Первый простой, и не достаточно удобный консервный нож в виде обычного лезвия в 1858 году запатентовал в США Эзрой Уорнер.

По церковному календарю сегодня День святого мученика Евтихия.

По преданию, Евтихий родился на территории современной Турции, был учеником апостола Павла.

По приказу императора Домициана проповедника схватили язычники, долго и жестоко пытали, а затем отрубили ему голову.

Именины 24 августа празднуют Евгений, Арсений, Петр.