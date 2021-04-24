24 квітня: у світі відзначають день солідарності молоді та день захисту лабораторних тварин

Свята

Сьогодні, 24 квітня, у 1979 було засновано Всесвітній день лабораторних тварин та Міжнародний день проти вівісекції. з боку Національного антивівісекційного товариства. Дату заснування підтримали в ООН.

Так, метою організації є припинення дослідів над тваринами, а саме цю дату було обрано на честь дня народження Х’ю Даудінга — британскього офіцера та борця за права тварин.

У середині ХХ століття багатьма західними країнами прокатилась хвиля руху “Краса без жорстокості”, наслідком якої низка косметичних підприємств почала використовувати сировину без тваринних компонентів та тестування своєї продукції без використання тварин.

Зокрема, у цей день, 24 квітня, за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щорічно відзначається Міжнародний день солідарності молоді. Вперше свято відзначили в 1957 році.

Цей пам’ятний день служить ще одним приводом, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді.

Об’єднання зусиль молодіжних, громадських організацій, широких верств населення, людей, що душею вболівають за майбутнє своїх дітей та онуків, дозволяє посилити контроль суспільства за дотриманням прав молоді, сприяє підвищенню організованості і творчої активності молоді в реалізації економічних, соціальних, науково-технічних і моральних проблем суспільства, зміцненню спадкоємності поколінь, законності і правопорядку.

Молодь планети отримала кілька свят — Міжнародний день молоді відзначається 12 серпня, Всесвітній день молоді — 10 листопада, а українське свято молоді відзначають 24 червня.

Крім того, 24 квітня щорічно відзначається Міжнародний день мультилатералізму і дипломатії в ім’я миру. Подію також започаткували в ООН.

Мультилатералізмом є побудова зовнішніх економічних відносин, що мають на меті використання привілеїв у стосунках з усіма партнерами.

Свято має за мету залучення людства до політики мультилатералізму та мирного співіснування, що сприятиме укріпленню міжнародних відносин.

Релігійні свята

У цю суботу, 24 квітня, віряни шанують Священномученика Антипа, який був учеником святого апостола Іоанна Богослова. Крім того, за свого життя він встиг побути єпископом Пергамської Церкви під час царювання імператора Нерона.

У той час імператор вважав всіх, хто не приносить жертв ідолам, єретиками і віддав наказ страчувати або засилати їх у вигнання. Втім, святитель Антип досяг того, що жителі Пергама ухилялися від жертвоприношень ідолам. Язичницькі жерці дорікали єпископу, що він відвертає народ від поклоніння вітчизняним богам, і вимагали припинити проповідь про Христа і принести жертву ідолам.

Іменини

24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир.