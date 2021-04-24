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24 апреля: в мире отмечают день солидарности молодежи и день защиты лабораторных животных

Киев  •  УНН

 • 45606 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В этот день, 24 апреля, в мире отмечают Международный день мультилатерализму и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

Сегодня, 24 апреля, в 1979 году был учрежден Всемирный день лабораторных животных и Международный день против вивисекции со стороны Национального антививисекционного общества. Дата основания поддержали в ООН.

Так, целью организации является прекращение опытов над животными, а именно эта дата была избрана в честь дня рождения Хью Даудинга — британского офицера и борца за права животных.

В середине ХХ века многими западными странами прокатилась волна движения “Красота без жестокости”, следствием которой стало то, что ряд косметических предприятий начали использовать сырье без животных компонентов и тестирования своей продукции без использования животных.

В частности, в этот день, 24 апреля, по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник отметили в 1957 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей, душой болеют за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Молодежь планеты получила несколько праздников — Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи — 10 ноября, а украинский праздник молодежи отмечают 24 июня.

Кроме того, 24 апреля ежегодно отмечается Международный день мультилатерализма и дипломатии во имя мира. Событие также учредили в ООН.

Мультилатерализм является построением внешних отношений, имеющих целью использования привилегий в отношениях со всеми партнерами.

Праздник имеет целью привлечение человечества к политике мультилатерализма и мирного сосуществования, что будет способствовать укреплению международных отношений.

Религиозные праздники

В эту субботу, 24 апреля, верующие почитают Священномученика Антипа, который был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Кроме того, при жизни он успел побыть епископом Пергамской Церкви в царствование императора Нерона.

В то время император считал всех, кто не приносит жертв идолам, еретиками и отдал приказ казнить или ссылать их в изгнание. Впрочем, святитель Антип достиг того, что жители Пергама уклонялись от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа, что он отвлекает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.

Именины

24 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Антип, Варсонофий, Николай, Петр, Прохор, Фармуфий, Гораций, Александр, Людмила, Яков, Яромир.

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