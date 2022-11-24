Сумщина: 2300 абонентів досі перебувають без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ситуація на станом на ранок 09:30 в 48 громадах Сумської області відновлене енергопостачання, проте ще 2300 абонентів перебувають без електрики. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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«Енергетика: область близько 5.30 ранку заживлена. 2300 абонентів без електрики через пошкодження ліній внаслідок обстрілів та поривів вітру. Повністю електропостачання відновлене в 48 громадах області (усього громад - 51). Детальніша інформація - згодом», – повідомив Живицький.
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