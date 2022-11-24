Сумщина: 2300 абонентов до сих пор без света
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ситуация на утром 09:30 в 48 общинах Сумской области возобновлено энергоснабжение, однако еще 2300 абонентов находятся без электричества. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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«Энергетика: область около 5.30 утра заживлена. 2300 абонентов без электричества из-за повреждений линий в результате обстрелов и порывов ветра. Полностью электроснабжение восстановлено в 48 громадах области (всего громад – 51). Более подробная информация будет позже», – сообщил Живицкий.
Водоканал и котельные Сум возобновляют свою работу. Вода и тепло постепенно будут появляться во всех домах города.
Из-за нестабильного напряжения в сети в Сумах временно не работают троллейбусы.
Открыты дополнительные Пункты Несокрушимости, сейчас по области их работает 149, но продолжается работа по открытию новых.
Ночь и утро на приграничных Сумщинах были без вражеских обстрелов.
Напомним
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что по всей Украине заживили критические объекты инфраструктуры.