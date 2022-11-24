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Сумщина: 2300 абонентов до сих пор без света

Сумщина: 2300 абонентов до сих пор без света

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ситуация на утром 09:30 в 48 общинах Сумской области возобновлено энергоснабжение, однако еще 2300 абонентов находятся без электричества. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

«Энергетика: область около 5.30 утра заживлена. 2300 абонентов без электричества из-за повреждений линий в результате обстрелов и порывов ветра. Полностью электроснабжение восстановлено в 48 громадах области (всего громад – 51). Более подробная информация будет позже», – сообщил Живицкий.

Водоканал и котельные Сум возобновляют свою работу. Вода и тепло постепенно будут появляться во всех домах города.

Из-за нестабильного напряжения в сети в Сумах временно не работают троллейбусы.

Открыты дополнительные Пункты Несокрушимости, сейчас по области их работает 149, но продолжается работа по открытию новых.

Ночь и утро на приграничных Сумщинах были без вражеских обстрелов.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что по всей Украине заживили критические объекты инфраструктуры.

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