23 січня відбудеться засідання суду у справі злочинних дій ДАІшників щодо активістів Автомайдану - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За справою злочинних дій ДАІшників можна встановити, яким чином влада використовувала правоохоронні органи для масового переслідування активістів Майдану. Про це в ефірі “5 каналу” заявив адвокат Роман Маселко, передає УНН.
“22 грудня до суду передана велика справа по інспекторах ДАІ, а також по двом колишнім керівникам ДАІ міста Києва — це Опанасенко і Тищенко. Оголошена підозра також колишньому керівнику ДАІ Курінному, але він зараз у розшуку, тому справа передана до суду без нього”, — зазначив він.
Р. Маселко повідомив, що 23 січня буде перше засідання і власне там, де дійсно добре вона розслідувана, показано яким чином це все організовувалося, фальсифіковувалося, давалися вказівки. Також по цій справі можна встановити, яким чином влада використовувала правоохоронні органи для того, щоб масово переслідувати всіх активістів Майдану.
“Я сподіваюся, що прокуратура далі належно буде її представляти в суді і зможе довести це до реального вироку”, — сказав адвокат.