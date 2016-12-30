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23 января состоится заседание суда по делу преступных действий гаишников в отношении активистов Автомайдана - адвокат

23 января состоится заседание суда по делу преступных действий гаишников в отношении активистов Автомайдана - адвокат

Киев • УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По делу преступных действий гаишников можно установить, каким образом власть использовала правоохранительные органы для массового преследования активистов Майдана. Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Роман Маселко, передает УНН.

"22 декабря в суд передано большое дело по инспекторами ГАИ, а также по двум бывшим руководителям ГАИ города Киева - это Опанасенко и Тищенко. Объявлено подозрение также бывшему руководителю ГАИ Куренному, но он сейчас в розыске, поэтому дело передано в суд без него ", - отметил он.

Р. Маселко сообщил, что 23 января будет первое заседание и собственно там, где действительно хорошо она расследовано, показано каким образом это все организовывалось, фальсифицировалось, давались указания. Также по этому делу можно установить, каким образом власть использовала правоохранительные органы для того, чтобы массово преследовать всех активистов Майдана.

"Я надеюсь, что прокуратура дальше должным образом будет ее представлять в суде и сможет довести это до реального приговора", - сказал адвокат.

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