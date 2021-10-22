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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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22 жовтня відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого, пише УНН.

22 жовтня відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення

Всесвітній день людей з вадами мовлення

Щорічно 22 жовтня, починаючи з 1998 року, за ініціативи фахівців з дослідження патологій мови з Канади у світі відзначається Міжнародний день людей з вадами мови. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей, які заїкаються (International Stuttering Association, ISA), заснованої в 1995 році і позиціонує себе як “рупор всіх заїк на міжнародному рівні”.

Відзначення Всесвітнього дня людей з вадами мовлення має на меті акцентувати увагу на проблемі людей із вадами мовлення для підтримки їх у суспільстві. Варто пам’ятати, що мовлення — це основа людського розуму, від якого залежить засвоєння інформації, налагодження соціальних контактів. Найбільш часто мовні розлади проявляються в дитячому віці. До важких форм патологій мовленнєвої організації відносяться деякі види заїкання, дизартрія, алалія. Більшість порушень у мовленні можна виправити за умови вчасного звернення до логопеда.

Релігійні свята

Сьогодні, 22 жовтня, православна церква вшановує пам’ять святого Якова Студеного, Яків день. Якова Алфєєв — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Інші назви свята: “Яків”, “Яків”, “Яків Студений”, “Древопилець”. Яків був братом євангеліста й апостола Матвія. Спочатку він здійснював апостольське служіння в Юдеї, потім з апостолом Андрієм в Месопотамії, проповідував вчення Христове в Сирії, Єгипті та Південній Палестині.

У цей день було прийнято випікати пироги та пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це гарантує добробут і міцне здоров’я на найближчий рік.

У п’ятницю, 22 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, ​​Севастіан, Степан, а також Яків.

Українські Національні Новини

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