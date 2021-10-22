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22 октября отмечается Всемирный день людей с нарушениями речи

Киев • УНН

 • 32113 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня, 22 октября, в мире отмечают Всемирный день людей с нарушениями речи, а верующие чтят память апостола Иакова Алфеева, пишет УНН.

22 октября отмечается Всемирный день людей с нарушениями речи

Всемирный день людей с нарушениями речи

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, по инициативе специалистов по исследованию патологий языка из Канады в мире отмечается Международный день людей с недостатками речи. Идея создания этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации людей, которые заикаются (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирует себя как “рупор всех заикающихся на международном уровне”.

Всемирного дня людей с нарушениями речи имеет целью акцентировать внимание на проблеме людей с нарушениями речи для поддержания их в обществе. Стоит помнить, что речь — это основа человеческого ума, от которого зависит усвоение информации, налаживания социальных контактов. Наиболее часто речевые расстройства проявляются в детском возрасте. К тяжелым формам патологии речевой организации относятся некоторые виды заикание, дизартрия, алалия. Большинство нарушений в речи можно исправить при условии своевременного обращения к логопеду.

Религиозные праздники

Сегодня, 22 октября, православная церковь чтит память святого Иакова Студеного, Яков день. Якова Алфеев — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: “Яков”, “Яков”, “Яков Студеный”, “Древопилец”. Яков был братом евангелиста и апостола Матфея. Сначала он совершал апостольское служение в Иудее, затем с апостолом Андреем в Месопотамии, проповедовал учение Христово в Сирии, Египте и Южной Палестине.

В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это гарантирует благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

В пятницу, 22 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, а также Яков.

Украинские Национальные Новости

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