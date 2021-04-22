22 квітня: сьогодні Міжнародний день Матері-Землі

Свята

Міжнародний день Матері-Землі відзначається, починаючи з 2010 року, щорічно 22 квітня. Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009 році. Має екофеміністський вираз, тому святкується і в числі феміністичних дат.

У резолюції наголошується, що термін “Мати-Земля” загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає взаємозалежності між планетою, її екосистемами і людиною.

Пропонуючи всім державам-членкиням ООН, міжнародним і неурядовим організаціям відзначати “Міжнародний день Матері-Землі”, Генеральна Асамблея звертає увагу на те, що свято День Землі вже щорічно відзначається в багатьох країнах.

Релігійне свято

2 квітня віряни вшановують пам’ять святого мученика Вадима Персидського. Люди вірили, що джерельна вода в цей весняний день володіє магічними властивостями, зокрема, вона здатна вилікувати будь-які хвороби, навіть хронічні. З раннього ранку необхідно було відправитися до джерела. Чим раніше людина прийде до криниці, тим краще для неї. Незаймана вода володіє ще більш дивовижними здібностями, вона може створити диво.

Іменини

22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.