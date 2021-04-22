22 апреля: сегодня Международный день Матери-Земли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В этот день, 22 апреля, в мире отмечают Международный день Матери-Земли. Об этом и другом празднике пишет УНН.
Праздники
Международный день Матери-Земли отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. Установлено Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Имеет екофеминистський выражение, так празднуется и в числе феминистских дат.
В резолюции отмечается, что термин “Мать-Земля” общепринятый во многих странах, что он отражает взаимозависимости между планетой, ее экосистемами и человеком.
Предлагая всем государствам-члена ООН, международным и неправительственным организациям отмечать “Международный день Матери-Земли”, Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что праздник День Земли уже ежегодно отмечается во многих странах.
Религиозный праздник
2 апреля верующие чтят память святого мученика Вадима Персидского. Люди верили, что родниковая вода в этот весенний день обладает магическими свойствами, в частности, она способна вылечить любые болезни, даже хронические. С раннего утра необходимо было отправиться к источнику. Чем раньше человек придет к колодцу, тем лучше для нее. Девственница вода обладает еще более удивительными способностями, он может сотворить чудо.
Именины
22 апреля, именины отмечают владельцы таких имен Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.