21 лютого — Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови

Свято було засновано 2000 року за ініціативою ЮНЕСКО, щоб показати, що саме унікальність мови відрізняє один народ від іншого на планеті Земля. Дату обрали не випадково. Саме 21 лютого 1952 року в Бангладеш відбувся збройний конфлікт через мову. Тоді загинуло 4 студента. Рідна мова – це носій знань і цінностей, які передаються від одного покоління іншому в якості нематеріального культурного спадку. Близько 43% мов сьогодні перебувають на межі зникнення. А 40% людей не мають змоги отримати освіту рідною мовою.

Всесвітній день екскурсовода

Свято було засноване 1990 року за ініціативою Лоізідес (президента Міжнародної федерації екскурсоводів). Екскурсоводом називають фахівця, який проводить екскурсії. На перший погляд може здатися, що це досить проста професія. Однак екскурсовод повинен підготувати матеріал, вміти користуватися історичними та архівними даними, бути готовим до активного спілкування і тривалих поїздок. Також для екскурсовода важливо мати ораторські здібності та виявляти інтерес до мистецтва. Цікаво, що сама професія з’явилася ще Давній Греції та Римі. Тоді іноземцям надавали провідника, яким допомагав їм у подорожі.

День пам’яті святого пророка Захарія Серповидця

Відомо, що він народився в священницькій родині Левія, а тому з ранніх літ вивчав Слово Боже та вмів передбачати майбутнє. Святому дали прізвисько Серповидець через те, що якось він побачив уві сні свиток, схожий своєю формою на серп. Захарій разом з старозавітним пророком Агамоном переконував єврейського царя Зоровавеля в необхідності відновити будівництво храму в Єрусалимі, яке було зупинене за часів правління царя з Персії Камбіза, сина Кіра. З дитинства Захарія намагався звернути увагу єврейського народу на гріхи та намагався всіма силами приблизити їх до Бога. Саме Захарій пророкував прихід Ісуса Христа, який стане спасителем свого народу. Хоча сам він жив задовго до народження Месії.

Іменини

День Ангела святкують: Михайло, Макар, Антон, Олександра, Агата, Василина.