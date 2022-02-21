21 лютого — Міжнародний день рідної мови

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 10563 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 30359 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 39635 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 76935 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 139711 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161538 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209463 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199490 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186614 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157696 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 69538 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 62988 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 66105 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 63702 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 52878 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 52878 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 38263 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 222517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 346952 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 604246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 68138 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108088 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 134731 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 156736 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 169678 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

Київ • УНН

 • 350519 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні, 21 лютого, відзначають Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця, передає УНН.

Міжнародний день рідної мови

Свято було засновано 2000 року за ініціативою ЮНЕСКО, щоб показати, що саме унікальність мови відрізняє один народ від іншого на планеті Земля. Дату обрали не випадково. Саме 21 лютого 1952 року в Бангладеш відбувся збройний конфлікт через мову. Тоді загинуло 4 студента. Рідна мова – це носій знань і цінностей, які передаються від одного покоління іншому в якості нематеріального культурного спадку. Близько 43% мов сьогодні перебувають на межі зникнення. А 40% людей не мають змоги отримати освіту рідною мовою.

Всесвітній день екскурсовода

Свято було засноване 1990 року за ініціативою Лоізідес (президента Міжнародної федерації екскурсоводів). Екскурсоводом називають фахівця, який проводить екскурсії. На перший погляд може здатися, що це досить проста професія. Однак екскурсовод повинен підготувати матеріал, вміти користуватися історичними та архівними даними, бути готовим до активного спілкування і тривалих поїздок. Також для екскурсовода важливо мати ораторські здібності та виявляти інтерес до мистецтва. Цікаво, що сама професія з’явилася ще Давній Греції та Римі. Тоді іноземцям надавали провідника, яким допомагав їм у подорожі.

День пам’яті святого пророка Захарія Серповидця

Відомо, що він народився в священницькій родині Левія, а тому з ранніх літ вивчав Слово Боже та вмів передбачати майбутнє. Святому дали прізвисько Серповидець через те, що якось він побачив уві сні свиток, схожий своєю формою на серп. Захарій разом з старозавітним пророком Агамоном переконував єврейського царя Зоровавеля в необхідності відновити будівництво храму в Єрусалимі, яке було зупинене за часів правління царя з Персії Камбіза, сина Кіра. З дитинства Захарія намагався звернути увагу єврейського народу на гріхи та намагався всіма силами приблизити їх до Бога. Саме Захарій пророкував прихід Ісуса Христа, який стане спасителем свого народу. Хоча сам він жив задовго до народження Месії.

Іменини

День Ангела святкують: Михайло, Макар, Антон, Олександра, Агата, Василина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07