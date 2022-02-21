21 февраля — Международный день родного языка

ukru
15 марта, 19:03 • 83838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121692 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113187 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107675 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96128 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93555 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81901 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116384 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124067 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126795 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101298 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 55487 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 31796 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 42350 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 113647 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116384 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116871 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255633 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285149 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102302 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124067 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109424 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126827 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128992 просмотра
Актуальное
21 февраля — Международный день родного языка

21 февраля — Международный день родного языка

Киев • УНН

 • 350519 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, отмечают Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода. Верующие чтят память святого пророка Захария Серповидца, передает УНН.

Международный день родного языка

Праздник был учрежден в 2000 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы показать, что именно уникальность языка отличает один народ от другого на планете Земля. Дату выбрали не случайно. Именно 21 февраля 1952 года в Бангладеш произошел вооруженный конфликт из-за языка. Тогда погибло 4 студента. Родной язык - это носитель знаний и ценностей, которые передаются от одного поколения другому в качестве нематериального культурного наследия. Около 43% языков сегодня находятся на грани исчезновения. А 40% людей не имеют возможности получить образование на родном языке.

Всемирный день экскурсовода

Праздник был учрежден в 1990 году по инициативе Лоизидес (президента Международной федерации экскурсоводов). Экскурсоводом называют специалиста, который проводит экскурсии. На первый взгляд может показаться, что это довольно простая профессия. Однако экскурсовод должен подготовить материал, уметь пользоваться историческими и архивными данными, быть готовым к активному общению и длительных поездок. Также для экскурсовода важно иметь ораторские способности и проявлять интерес к искусству. Интересно, что сама профессия появилась еще Древней Греции и Риме. Тогда иностранцам предоставляли проводника, которым помогал им в путешествии.

День памяти святого пророка Захария Серповидца

Известно, что он родился в священнической семье Левия, а потому с ранних лет изучал Слово Божие и умел предсказывать будущее. Святому дали прозвище Серповидец из-за того, что как-то он увидел во сне свиток, похожий своей формой на серп. Захарий вместе с ветхозаветным пророком Агамоном убеждал еврейского царя Зоровавеля в необходимости возобновить строительство храма в Иерусалиме, которое было остановлено во времена правления царя из Персии Камбиза, сына Кира. С детства Захария пытался обратить внимание еврейского народа на грехи и старался всеми силами приблизить их к Богу. Именно Захарий предсказывал приход Иисуса Христа, который станет спасителем своего народа. Хотя сам он жил задолго до рождения Мессии.

Именины

День Ангела празднуют: Михаил, Макар, Антон, Александра, Агата, Василина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы