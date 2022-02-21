21 февраля — Международный день родного языка

Международный день родного языка

Праздник был учрежден в 2000 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы показать, что именно уникальность языка отличает один народ от другого на планете Земля. Дату выбрали не случайно. Именно 21 февраля 1952 года в Бангладеш произошел вооруженный конфликт из-за языка. Тогда погибло 4 студента. Родной язык - это носитель знаний и ценностей, которые передаются от одного поколения другому в качестве нематериального культурного наследия. Около 43% языков сегодня находятся на грани исчезновения. А 40% людей не имеют возможности получить образование на родном языке.

Всемирный день экскурсовода

Праздник был учрежден в 1990 году по инициативе Лоизидес (президента Международной федерации экскурсоводов). Экскурсоводом называют специалиста, который проводит экскурсии. На первый взгляд может показаться, что это довольно простая профессия. Однако экскурсовод должен подготовить материал, уметь пользоваться историческими и архивными данными, быть готовым к активному общению и длительных поездок. Также для экскурсовода важно иметь ораторские способности и проявлять интерес к искусству. Интересно, что сама профессия появилась еще Древней Греции и Риме. Тогда иностранцам предоставляли проводника, которым помогал им в путешествии.

День памяти святого пророка Захария Серповидца

Известно, что он родился в священнической семье Левия, а потому с ранних лет изучал Слово Божие и умел предсказывать будущее. Святому дали прозвище Серповидец из-за того, что как-то он увидел во сне свиток, похожий своей формой на серп. Захарий вместе с ветхозаветным пророком Агамоном убеждал еврейского царя Зоровавеля в необходимости возобновить строительство храма в Иерусалиме, которое было остановлено во времена правления царя из Персии Камбиза, сына Кира. С детства Захария пытался обратить внимание еврейского народа на грехи и старался всеми силами приблизить их к Богу. Именно Захарий предсказывал приход Иисуса Христа, который станет спасителем своего народа. Хотя сам он жил задолго до рождения Мессии.

Именины

День Ангела празднуют: Михаил, Макар, Антон, Александра, Агата, Василина.