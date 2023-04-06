200 000 людей залишилися без електроенергії через сильний крижаний шторм в Онтаріо та Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Крижаний дощ та грози обрушилися на деякі райони Онтаріо та Квебеку, позбавивши електрики близько 200 000 осіб. Про це УНН пише з посиланням на CBC.ca.
Деталі
Десятки тисяч клієнтів залишаються без електрики у столичному регіоні Канади у четвер після того, що Hydro Ottawa назвала шторм найсильнішим у цьому районі з 1998 року.
"Вчора ми пережили одну з найруйнівніших крижаних бур із 1998 року. З того часу у нас були крижані бурі, зовсім недавно, у 2017–2018 роках, але нічого, і близько не те, що ми бачили вчора", - йдеться в повідомленні.
"Причиною відключення є суміш опадів та вітру", - сказала прессекретар Hydro-Québec Габріель Леблан. "На лінії можуть падати гілки та дерева".
У Монреалі надходили численні повідомлення про повалені дерева. Транспорт Квебеку заявив, що погодні умови змусили його закрити міст Вікторія, який сполучає Монреаль із його південними передмістями.
Міністр громадської безпеки Франсуа Боннардель заявив, що його відомство створило координаційний центр боротьби з ураганом.