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200 000 человек остались без электроэнергии из-за сильного ледяного шторма в Онтарио и Квебеке

200 000 человек остались без электроэнергии из-за сильного ледяного шторма в Онтарио и Квебеке

Киев • УНН

 • 1047756 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ледяной дождь и грозы обрушились на некоторые районы Онтарио и Квебека, лишив электричества около 200 000 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBC.ca.

Детали

Десятки тысяч клиентов остаются без электричества в столичном регионе Канады в четверг после того, что Hydro Ottawa назвала шторм самым сильным в этом районе с 1998 года.

"Вчера мы пережили одну из самых разрушительных ледяных бурь с 1998 года. С тех пор у нас были ледяные бури, совсем недавно, в 2017–2018 годах, но ничего, и близко не то, что мы видели вчера", - говорится в сообщении.

"Причиной отключения является смесь осадков и ветра", - сказала пресс-секретарь Hydro-Québec Габриэль Леблан. "На линии могут падать ветки и деревья".

В Монреале поступали многочисленные сообщения о поваленных деревьях. Транспорт Квебека заявил, что погодные условия заставили его закрыть мост Виктория, который соединяет Монреаль с его южными пригородами.

Министр общественной безопасности Франсуа Боннардель заявил, что его ведомство создало координационный центр по борьбе с ураганом.

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