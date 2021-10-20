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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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20 жовтня: Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози, пише УНН.

20 жовтня: Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

20 жовтня проводиться Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Введено указом президента України від 17 січня 2005 року.

Мета проведення цього Дня – привернути увагу світової спільноти до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. За даними ВООЗ, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

Понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – жінки. Фактори, які підвищують ризик захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадкова і сімейна схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їхня відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління. 

Міжнародний день авіадиспетчера

20 жовтня 1961 в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів.

Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до її дати - Міжнародного дня авіадиспетчера.

Це свято стало для диспетчерів усього світу можливістю зайвий раз підкреслити значущість своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення і сформулювати плани та цілі на майбутнє.

Безпека в небі знаходиться в руках цих людей на землі. На авіадиспетчерів покладена велика відповідальність і до їх професіоналізму пред’являються найвищі вимоги.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Щорічно 20 жовтня кулінари всього світу відзначають своє професійне свято, який був заснований конгресом Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств в 2004 році.Професія кухар розвивалася разом з цивілізацією. Перші страви виглядали як обпалені на відкритому вогні напівсирі шматки м’яса або риби.

Могутня середньовічна Європа високо цінувала своїх кухарів. У Франції кухарями вищих рангів ставали лише знатні люди. У Німеччині з 1291 року шеф-кухар був однією з чотирьох найважливіших фігур при дворі. В Україні приготування їжі довгій час було справою суто сімейною. Відала їм, зазвичай, найстарша за віком жінка в княжій сім’ї. Професійні кухарі вперше з’явилися при дворах, а потім вже в монастирських трапезних. Приготування їжі на Русі виділилося в окрему спеціальність тільки в XI столітті, хоча згадка про кухарів-професіоналів зустрічається в літописах вже в Х столітті.

Розвиток професійної кулінарії пов’язаний з появою підприємств позадомашнього харчування. Виникли вони ще в Стародавній Русі. Спочатку це були корчми, в яких подорожні могли знайти притулок і їжу. Потім з’явилися придорожні трактири — готелі з обіднім залом і кухнею. У той же час поряд з трактирами у великих містах стали з’являтися ресторації.

Всесвітній день статистики

20 жовтня відзначають Всесвітній день статистики. Це професійне свято всіх працівників органів статистики, які ведуть облік економічної діяльності держави.

Перша статистична комісія ООН була створена в 1947 році, вона затвердила міжнародні стандарти статистичного обліку і розробила принципи діяльності органів статистичного контролю.

Всесвітній день статистики — досить молоде свято, оскільки його почали святкувати лише в 2010 році. Таке рішення прийняла 41 сесія Статистичної комісії ООН. Це свято підкреслює те значення, яке мають органи статистики в сучасних державах. З їх допомогою ведеться контроль економічного стану країн, розробляються політичні стратегії розвитку, вносяться корективи в основоположні принципи промислової діяльності суспільства і т.д.

Органи статистичного обліку сьогодні вивчають практично всі аспекти сучасного життя. На основі їхніх даних приймаються важливі урядові рішення не тільки в сфері економіки, а й у галузі освіти, медицини, соціального захисту населення.

Релігійні свята

У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму. 

У середу, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Пелагея, Сергій, Микола та Леонтій.

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