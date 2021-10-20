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20 октября: Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября, в мире отмечают Международный день авиадиспетчера, Всемирный день статистики, Международный день повара и кулинара, Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, пишет УНН.

20 октября: Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

20 октября проводится Всемирный и Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Введено указом президента Украины от 17 января 2005 года.

Цель проведения этого Дня — привлечь внимание мирового сообщества к проблемам ранней диагностики и лечения этого недуга. По данным ВОЗ, рак молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин как в развитых, так и в развивающихся странах.

Более 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины. Факторы, которые повышают риск заболевания, следующие: возраст свыше 40 лет наследственная и семейная склонность; поздняя менопауза; раннее начало месячных (до 12 лет); поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие; прерывание беременности; фиброзно-кистозная мастопатия; ожирение; курения.

Международный день авиадиспетчера

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров.

Это событие стало такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, стала основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к его дате — Международного дня авиадиспетчера.

Этот праздник стал для диспетчеров всего мира возможностью лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.

Безопасность в небе находится в руках этих людей на земле. На авиадиспетчеров возложена большая ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования.

Международный день повара и кулинара

Ежегодно 20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник, который был основан конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 роци.Професия повар развивалась вместе с цивилизацией. Первые блюда выглядели как обожженные на открытом огне полусырые куски мяса или рыбы.

Мощная средневековая Европа высоко ценила своих поваров. Во Франции поварами высших рангов становились лишь знатные люди. В Германии с 1291 шеф-повар был одним из четырех важнейших фигур при дворе. В Украине приготовления пищи длинной время было делом сугубо семейным. Ведала им, как правило, старейшая по возрасту женщина в княжеской семье. Профессиональные повара впервые появились при дворах, а потом уже в монастырских трапезных. Приготовление пищи на Руси выделилось в отдельную специальность только в XI веке, хотя упоминание о поваров-профессионалов встречается в летописях уже в Х веке.

Развитие профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий позадомашнього питания. Возникли они еще в Древней Руси. Сначала это были корчмы, в которых путешественники могли найти приют и пищу. Затем появились придорожные трактиры — гостиницы с обеденным залом и кухней. В то же время рядом с трактирами в больших городах стали появляться ресторане.

Всемирный день статистики

20 октября отмечают Всемирный день статистики. Это профессиональный праздник всех работников органов статистики, которые ведут учет экономической деятельности государства.

Первая статистическая комиссия ООН была создана в 1947 году, она утвердила международные стандарты статистического учета и разработала принципы деятельности органов статистического контроля.

Всемирный день статистики — достаточно молодой праздник, поскольку его начали праздновать только в 2010 году. Такое решение приняла 41-я сессия Статистической комиссии ООН. Этот праздник подчеркивает то значение, которое имеют органы статистики в современных государствах. С их помощью ведется контроль экономического состояния стран, разрабатываются политические стратегии развития, вносятся коррективы в основополагающие принципы промышленной деятельности общества и т.д.

Органы статистического учета сегодня изучают практически все аспекты современной жизни. На основе их данных принимаются важные правительственные решения не только в сфере экономики, но и в области образования, медицины, социальной защиты населения.

Религиозные праздники

В церкви 20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли — Сергей полностью подчинился своему настоятелю. Поэтому и получил прозвище “послушный”.

Согласно традиции, с самого утра на Зазимко кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные — от лошади и коровы к коту и собаки — не будут болеть и будут приносить больше пользы.

Также использовался обряд, по которому печь имел растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.

В среду, 20 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Пелагея, Сергей, Николай и Леонтий.

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