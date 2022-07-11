20 ворожих "прильотів": загарбники з реактивної артилерії обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні зранку російські військовослужбовціз реактивної артилерії обстріляли Шалигінську громаду в Сумській області – зафіксовано щонайменше 20 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram, інформує УНН.
Цитата
«О 7:30 ранку росіяни вдарили з реактивної артилерії по Шалигінській громаді. 20 прильотів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає», - заявив він.
Також, за його інформацією, ніч на Сумщині минула спокійно.
Доповнення
Напередодні російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксовано щонайменше 45 "прильотів". Приблизно о 21:30 окупанти зі сторони рф здійснили по Шалигінській громаді приблизно шість кулеметних пострілів.
Протягом всієї суботи, 9 липня, російські окупанти обстрілювали прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.