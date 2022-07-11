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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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20 ворожих "прильотів": загарбники з реактивної артилерії обстріляли Сумщину

20 ворожих "прильотів": загарбники з реактивної артилерії обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 170516 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні зранку російські військовослужбовціз реактивної артилерії обстріляли Шалигінську громаду в Сумській області – зафіксовано щонайменше 20 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«О 7:30 ранку росіяни вдарили з реактивної артилерії по Шалигінській громаді. 20 прильотів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає», - заявив він.

Також, за його інформацією, ніч на Сумщині минула спокійно. 

Доповнення 

Напередодні російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксовано щонайменше 45 "прильотів". Приблизно о 21:30 окупанти зі сторони рф здійснили по Шалигінській громаді приблизно шість кулеметних пострілів.

Протягом всієї суботи, 9 липня, російські окупанти обстрілювали прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.

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