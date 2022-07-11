20 вражеских "прилетов": захватчики из реактивной артиллерии обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня утром российские военнослужащие из реактивной артиллерии обстреляли Шалыгинскую громаду в Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 20 «прилетов». Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, информирует УНН.
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«В 7:30 утра россияне ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде. 20 прилетов. Жертв и разрушений предварительно нет», – заявил он.
Также, по его информации, ночь в Сумской области прошла спокойно.
Дополнение
Накануне российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду в Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 45 "прилетов". Приблизительно в 21:30 оккупанты со стороны россии произвели по Шалыгинской громаде примерно шесть пулеметных выстрелов.
В течение всей субботы, 9 июля, российские оккупанты обстреливали приграничные районы Сумской области с помощью РСЗО, самолетов и минометов.