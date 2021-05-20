20 травня: День вишиванки та Всесвітній день бджіл

Свята

Цього року на 20 травня припадає Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, направлене на збереження народних традицій пошиття та носіння етнічного українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня.

Акцію “Всесвітній день вишиванки” у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, стала поштовхом до реалізації цієї ідеї та подальшого святкування. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Незабаром свято розрослося і набуло масштабів в Україні та серед українців по всьому світі.

Зокрема, 20 травня відзначають Всесвітній день бджіл. Це свято було ухвалено делегатами Другого комітету Генеральної асамблеї ООН 2017 року.

Його метою є привернення уваги людства до зникнення бджіл, інформувати населення про важливу глобальну роль бджіл, надати роз’яснення про можливі шляхи їх захисту.

Крім того, 20 травня святкується Всесвітній день метрології — міжнародне професійне свято метрологів. Цього дня у 1875 році представниками 17 країн був підписаний документ- Метрична Конвенція. Цей документ визначав основи для глобального співробітництва в метрології та в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні. Початкова мета Метричної Конвенції — забезпечення єдності вимірювань в усьому світі — як і раніше важлива сьогодні.

Всесвітній День метрології засновано Міжнародним Комітетом мір і ваг у жовтні 1999 року на 88-му засіданні Комітету.

Додамо, що сьогодні своє професійне свято святкують медики, що спеціалізуються на травматології та ортопедії — День травматолог.

Травматологія — прародителька всіх хірургічних спеціальностей, отримала свій розвиток в результаті неминучості травм та поранень у всі часи і народи. Сучасна травматологічна наука стрімко розвивається. В арсеналі лікарів-травматологів сьогодні є засоби, які дозволяють врятувати хворого та швидко повернути його до звичного життя.

Чи знали ви, що кісткою, що найчастіше ломається є ключиця? А велика гомілкова кістка, навпаки, є однією з найміцніших. У деталях цих та інших частин нашого організму допомогають розібратись травматологи та ортопеди.

День банківських працівників також відзначається в Україні 20 травня.

Цим святом держава, відповідно до Указа Президента України від 6 матра 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Релігійні свята

Зокрема, у цей день віряни вшановують пам’ять Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Преподобних Арсенія і Пімена Печерських. А також відзначають Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

Згідно Біблії, після кончини першого християнського імператора Костянтина Великого імператорський престол посів його син Констанцій, який ухилився в єресь Арія, що заперечував єдиносушність Сина Божого з Отцем. Для утвердження святого Православ’я Господь явив у Єрусалимі дивне знамення. У дні Святої П’ятидесятниці, 7 травня 351 року, о третій годині ранку на небі з’явилося зображення рівноконечного Хреста Господнього. Свідком був весь народ, вражений великим жахом і здивуванням. Явлення знамення Хреста почалося над святою Голгофською горою, на якій був розіп’ятий Господь і досягало гори Оливної, віддаленої від Голгофи. Знамення переливалося всіма кольорами веселки і привернуло до себе погляди всіх людей.. Потім численні юрби мешканців Єрусалиму з трепетом і радістю поспішили до святого храму Воскресіння.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл а також Базиль (Василь).