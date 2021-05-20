20 мая: День вышиванки и Всемирный день пчел

Праздники

В этом году на 20 мая приходится Всемирный день вышиванки — международный праздник, направленный на сохранение народных традиций пошива и ношения этнической украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая.

Акция “Всемирный день вышиванки” в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. А вышивка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, стала толчком к реализации этой идеи и дальнейшего празднования. Леся предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Скоро праздник разросся и приобрел масштабы в Украине и среди украинцев по всему миру.

В частности, 20 мая отмечается Всемирный день пчел. Этот праздник был принят делегатами Второго комитета Генеральной ассамблеи ООН 2017 года.

Его целью является привлечение внимания человечества к исчезновению пчел, информировать население о важной глобальной роли пчел, дать разъяснения о возможных путях их защиты.

Кроме того, 20 мая празднуется Всемирный день метрологии — международный профессиональный праздник метрологов. В этот день в 1875 году представителями 17 стран был подписан документ- Метрическая Конвенция. Этот документ определял основы для глобального сотрудничества в метрологии и в ее промышленном, коммерческом и социальном применении.

Первоначальная цель Метрической Конвенции — обеспечение единства измерений во всем мире — по-прежнему важна сегодня.

Всемирный День метрологии учрежден Международным Комитетом мер и весов в октябре 1999 года на 88-м заседании Комитета.

Добавим, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают медики, специализирующиеся на травматологии и ортопедии — День травматолога.

Травматология — прародительница всех хирургических специальностей, получила свое развитие в результате неизбежности травм и ранений во все времена и народы. Современная травматологическая наука стремительно развивается. В арсенале врачей-травматологов сегодня есть средства, позволяющие спасти больного и быстро вернуть его к привычной жизни.

Знали ли вы, что костью, что чаще всего ломается является ключица? А большая берцовая кость, наоборот, является одной из самых прочных. В этих деталях и других частей нашего организма помогают разобраться травматологи и ортопеды.

День банковских работников также отмечается в Украине 20 мая.

Этим праздником государство, согласно Указа Президента Украины от 6 матра 2004 года № 316/04, подчеркивает важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

За годы независимости в Украине построена современная кредитно-финансовая система, внедрена национальная денежная единица, обеспечена ее стабильность. Национальный банк Украины создал электронную систему проведения расчетов между банковскими учреждениями и субъектами хозяйствования, казначейство, другие учреждения, организации и предприятия, которые обеспечивают полноценное функционирование системы банков страны.

Религиозные праздники

В частности, в этот день верующие чтят память Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобных Арсения и Пимена Печерских. А также отмечают Явление на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Согласно Библии, после кончины первого христианского императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосушнисть Сына Божия с Отцом. Для утверждения святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни Святой Пятидесятницы 7 мая 351 года, в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь и достигало горы Елеонской, стоящей вдали от Голгофы. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взгляды всех людей. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом и радостью поспешили ко святому храму Воскресения.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен Семен, Антон, Михаил, Иван, Людмила, Иосиф, Бернард, Нил а также Базиль (Василий).