2 жовтня: Міжнародний день соціального педагога

Міжнародний день соціального педагога



Соціальна педагогіка є наукою, яка досліджує виховання в контексті соціалізації, вивчає вплив навколишнього середовища на формування особистості.

Щороку 2 жовтня відзначається Міжнародний день соціального педагога. Свято запровадили на XVII Міжнародної конференції соціальних педагогів, де серед учасників були представлені 44 країни і яка відбулася в Копенгагені в травні 2009-го року.

У цей день влаштовуються міжнародні конференції, присвячені темі роботи професіоналів у цій сфері.

Всесвітній день фермерських тварин



Цей день який покликаний привернути увагу громадськості до цих тварин. Це важливо, тому що найбільша кількість тварин, що експлуатуються, знаходяться саме на промислових фермах.

Тваринництво — найбільша галузь сільського господарства. На вирощування кормів для сільськогосподарських тварин та під пасовища використовується більше земельних угідь, ніж для вирощування харчових культур. Щорічно для вживання в їжу люди вбивають понад 55 мільярдів тварин — тобто 150 мільйонів щодня

День уролога

Професійне свято медичних працівників у сфері урології «День уролога» відзначають у світі щорічно 2 жовтня.

Урологія представляє область клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез, діагностику захворювань органів сечової системи, чоловічої статевої системи, захворювань наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі і розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого уролога зараз не можна уявити собі жодної сучасної клініки.

День повітряної кульки

2 жовтня – Всесвітній день повітряної кульки. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому першому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Перші такі «кульки» стали дитячими іграшками, набагато пізніше їх почали використовувати для декорування та прикрашання на різних заходах. Масово виробляти повітряні кульки почали десь через 100 років.

Першу повітряну кульку з латексу виготовив у 1931 році Нейлі Тайлотсон. Це стало проривом в цій галузі та дозволило виготовляти вироби різної форми, з цього почався період фігурних «повітряних» композицій.

Релігійне свято

За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.

Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

2 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.