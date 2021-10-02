2 жовтня: Міжнародний день соціального педагога

ukru
19:38 • 77988 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102214 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162453 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145638 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147527 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159083 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176675 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149973 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159150 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176002 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154212 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125905 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120041 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 137924 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96198 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162455 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154212 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252179 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248476 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54562 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64601 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62792 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98727 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109734 перегляди
Актуальне
2 жовтня: Міжнародний день соціального педагога

2 жовтня: Міжнародний день соціального педагога

Київ • УНН

 • 45175 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають День уролога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, Міжнародний день соціального педагога, пише УНН.

Міжнародний день соціального педагога

Соціальна педагогіка є наукою, яка досліджує виховання в контексті соціалізації, вивчає вплив навколишнього середовища на формування особистості.

Щороку 2 жовтня відзначається Міжнародний день соціального педагога. Свято запровадили на XVII Міжнародної конференції соціальних педагогів, де серед учасників були представлені 44 країни і яка відбулася в Копенгагені в травні 2009-го року.

У цей день влаштовуються міжнародні конференції, присвячені темі роботи професіоналів у цій сфері.

Всесвітній день фермерських тварин

Цей день який покликаний привернути увагу громадськості до цих тварин. Це важливо, тому що найбільша кількість тварин, що експлуатуються, знаходяться саме на промислових фермах.

Тваринництво — найбільша галузь сільського господарства. На вирощування кормів для сільськогосподарських тварин та під пасовища використовується більше земельних угідь, ніж для вирощування харчових культур. Щорічно для вживання в їжу люди вбивають понад 55 мільярдів тварин — тобто 150 мільйонів щодня

День уролога

Професійне свято медичних працівників у сфері урології «День уролога» відзначають у світі щорічно 2 жовтня.

Урологія представляє область клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез, діагностику захворювань органів сечової системи, чоловічої статевої системи, захворювань наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі і розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого уролога зараз не можна уявити собі жодної сучасної клініки.

День повітряної кульки

2 жовтня – Всесвітній день повітряної кульки. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому першому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Перші такі «кульки» стали дитячими іграшками, набагато пізніше їх почали використовувати для декорування та прикрашання на різних заходах. Масово виробляти повітряні кульки почали десь через 100 років.

Першу повітряну кульку з латексу виготовив у 1931 році Нейлі Тайлотсон. Це стало проривом в цій галузі та дозволило виготовляти вироби різної форми, з цього почався період фігурних «повітряних» композицій.

Релігійне свято

За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.

Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

2 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами