2 октября: Международный день социального педагога
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в мире отмечают День уролога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных, Международный день социального педагога, пишет УНН.
Международный день социального педагога
Социальная педагогика является наукой, которая исследует воспитание в контексте социализации, изучает влияние окружающей среды на формирование личности.
Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. Праздник ввели на XVII Международной конференции социальных педагогов, где среди участников были представлены 44 страны и состоявшейся в Копенгагене в мае 2009 года.
В этот день устраиваются международные конференции, посвященные теме работы профессионалов в этой сфере.
Всемирный день фермерских животных
Этот день который призван привлечь внимание общественности к этим животным. Это важно, потому что большое количество животных, которые эксплуатируются, находятся именно на промышленных фермах.
Животноводство — крупнейшая отрасль сельского хозяйства. На выращивание кормов для сельскохозяйственных животных и под пастбища используется больше земельных угодий, чем для выращивания пищевых культур. Ежегодно для употребления в пищу люди убивают более 55 миллиардов животных — то есть 150 000 000 ежедневно
День уролога
Профессиональный праздник медицинских работников в сфере урологии “День уролога” отмечают в мире ежегодно 2 октября.
Урология представляет область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний надпочечников и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики. Без квалифицированного уролога сейчас нельзя представить себе ни одной современной клиники.
День воздушного шарика
2 октября — Всемирный день воздушного шарика. Первую резиновый шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему первому удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Первые такие “шарики” стали детскими игрушками, гораздо позже их стали использовать для декорирования и украшения на различных мероприятиях. Массово производить воздушные шарики начали где-то через 100 лет.
Первую воздушный шарик из латекса изготовил в 1931 году Нейли Тайлотсон. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы, с этого начался период фигурных “воздушных” композиций.
Религиозный праздник
По народному календарю сегодня день Трофима и Зосимы. Зосиме считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда.
Время с 2 по 10 октября крестьяне называли “пчелиный девятины”, так как именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи на зимовку.
2 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.