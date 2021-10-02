2 октября: Международный день социального педагога

Международный день социального педагога



Социальная педагогика является наукой, которая исследует воспитание в контексте социализации, изучает влияние окружающей среды на формирование личности.

Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. Праздник ввели на XVII Международной конференции социальных педагогов, где среди участников были представлены 44 страны и состоявшейся в Копенгагене в мае 2009 года.

В этот день устраиваются международные конференции, посвященные теме работы профессионалов в этой сфере.

Всемирный день фермерских животных



Этот день который призван привлечь внимание общественности к этим животным. Это важно, потому что большое количество животных, которые эксплуатируются, находятся именно на промышленных фермах.

Животноводство — крупнейшая отрасль сельского хозяйства. На выращивание кормов для сельскохозяйственных животных и под пастбища используется больше земельных угодий, чем для выращивания пищевых культур. Ежегодно для употребления в пищу люди убивают более 55 миллиардов животных — то есть 150 000 000 ежедневно

День уролога

Профессиональный праздник медицинских работников в сфере урологии “День уролога” отмечают в мире ежегодно 2 октября.

Урология представляет область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний надпочечников и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики. Без квалифицированного уролога сейчас нельзя представить себе ни одной современной клиники.

День воздушного шарика

2 октября — Всемирный день воздушного шарика. Первую резиновый шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему первому удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Первые такие “шарики” стали детскими игрушками, гораздо позже их стали использовать для декорирования и украшения на различных мероприятиях. Массово производить воздушные шарики начали где-то через 100 лет.

Первую воздушный шарик из латекса изготовил в 1931 году Нейли Тайлотсон. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы, с этого начался период фигурных “воздушных” композиций.

Религиозный праздник

По народному календарю сегодня день Трофима и Зосимы. Зосиме считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда.

Время с 2 по 10 октября крестьяне называли “пчелиный девятины”, так как именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи на зимовку.

2 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.