19 травня: День сімейної медицини та Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначається День сімейної медицини. Свято було започатковане у 2017 році, пише УНН.
Мета запровадження цього дня – привернення уваги до необхідності продовження медичної реформи та подальшого розвитку сімейної медицини.
Також 19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря, який був започаткований у 2010 року за ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів.
Сьогодні також і Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника. У світі понад 5 млн осіб страждають на ці захворювання, а саме виразковий коліт та хворобу Крона. Кількість пацієнтів із ЗЗК невпинно зростає. В Україні за останніми даними на ці хвороби страждає більше 11 тисяч осіб, однак, наймовірніше їх набагато більше, адже хвороби можуть розвиватися роками майже безсимптомно.
Перебіг ЗЗК може бути тривалим і виснажливим, що значно погіршуючи якість життя. Пацієнти часто скаржаться на високу втомлюваність та страждають від болів та неприємних симптомів хвороби. ЗЗК можуть мати і ускладнення, що потенційно небезпечні для життя: колоректальний рак, кровотечі, стеноз кишечника. Однак, за оцінками спеціалістів, у разі регулярного обстеження пацієнти ЗЗК мають шанси виявити ускладнення на ранніх стадіях та отримати відповідне лікування.
Для того, щоб привернути увагу до проблеми ЗЗК, а також до потреб людей, що живуть з цими захворюваннями у більше ніж 40 країнах Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Австралії, 19 травня проводиться Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника.
А ще 19 травня – це День зникаючих видів, День записної книжки, День травневого сонця.
За церковним календарем 19 травня – День пам’яті Іова Багатостраждального, який жив у часи Мойсея і мав велику родину. Вважається, що диявол вразив чоловіка страшною хворобою і позбавив всього, що у нього було. Але Іов ніколи не скаржився на долю і не втрачав віри у Бога. За це Господь повернув йому усе втрачене. А після того чоловік прожив ще більше 100 років.
Іменини 19 травня святкують Ян, Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава.