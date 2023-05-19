19 травня: День сімейної медицини та Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника

ukru
Ексклюзив
07:03 • 4634 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 18580 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280866 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 378865 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310655 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344617 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307847 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223538 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207014 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165580 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 20619 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 24115 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 32748 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 31916 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 30319 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399933 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542652 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575264 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572119 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 9310 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208142 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 378865 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177742 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168490 перегляди
Актуальне
19 травня: День сімейної медицини та Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника

19 травня: День сімейної медицини та Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника

Київ • УНН

 • 1504779 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначається День сімейної медицини. Свято було започатковане у 2017 році, пише УНН.

Мета запровадження цього дня – привернення уваги до необхідності продовження медичної реформи та подальшого розвитку сімейної медицини.

Також 19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря, який був започаткований у 2010 року за ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів.

Сьогодні також і Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника. У світі понад 5 млн осіб страждають на ці захворювання, а саме виразковий коліт та хворобу Крона. Кількість пацієнтів із ЗЗК невпинно зростає. В Україні за останніми даними на ці хвороби страждає більше 11 тисяч осіб, однак, наймовірніше їх набагато більше, адже хвороби можуть розвиватися роками майже безсимптомно.

Перебіг ЗЗК може бути тривалим і виснажливим, що значно погіршуючи якість життя. Пацієнти часто скаржаться на високу втомлюваність та страждають від болів та неприємних симптомів хвороби. ЗЗК можуть мати і ускладнення, що потенційно небезпечні для життя: колоректальний рак, кровотечі, стеноз кишечника. Однак, за оцінками спеціалістів, у разі регулярного обстеження пацієнти ЗЗК мають шанси виявити ускладнення на ранніх стадіях та отримати відповідне лікування.

Для того, щоб привернути увагу до проблеми ЗЗК, а також до потреб людей, що живуть з цими захворюваннями у більше ніж 40 країнах Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Австралії, 19 травня проводиться Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника.

А ще 19 травня – це День зникаючих видів, День записної книжки, День травневого сонця.

За церковним календарем 19 травня – День пам’яті Іова Багатостраждального, який жив у часи Мойсея і мав велику родину. Вважається, що диявол вразив чоловіка страшною хворобою і позбавив всього, що у нього було. Але Іов ніколи не скаржився на долю і не втрачав віри у Бога. За це Господь повернув йому усе втрачене. А після того чоловік прожив ще більше 100 років.

Іменини 19 травня святкують Ян, Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21