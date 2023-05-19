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19 мая: День семейной медицины и Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

19 мая: День семейной медицины и Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

Киев • УНН

 • 1504777 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сегодня, 19 мая, в Украине отмечается День семейной медицины. Праздник был основан в 2017 году, пишет УНН.

Цель введения этого дня – привлечение внимания к необходимости продолжения медицинской реформы и дальнейшего развития семейной медицины.

Также 19 мая отмечается Всемирный день семейного врача, который был основан в 2010 году по инициативе Всемирной организации семейных врачей.

Сегодня также и Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. В мире более 5 млн человек страдают этими заболеваниями, а именно язвенным колитом и болезнью Крона. Количество пациентов с ВЗК неуклонно растет. В Украине по последним данным этими болезнями страдает более 11 тысяч человек, однако, скорее всего их гораздо больше, ведь болезни могут развиваться годами почти бессимптомно.

Течение ВЗК может быть длительным и изнурительным, что значительно ухудшает качество жизни. Пациенты часто жалуются на высокую утомляемость и страдают от болей и неприятных симптомов болезни. ВЗК могут иметь и осложнения, потенциально опасные для жизни: колоректальный рак, кровотечения, стеноз кишечника. Однако, по оценкам специалистов, при регулярном обследовании пациенты ВЗК имеют шансы выявить осложнения на ранних стадиях и получить соответствующее лечение.

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме ВЗК, а также к потребностям людей, живущих с этими заболеваниями в более чем 40 странах Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Австралии, 19 мая проводится Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

А еще 19 мая – это День исчезающих видов, День записной книжки, День майского солнца.

По церковному календарю 19 мая – День памяти Иова Многострадального, который жил во времена Моисея и имел большую семью. Считается, что дьявол поразил мужчину страшной болезнью и лишил всего, что у него было. Но Иов никогда не жаловался на судьбу и не терял веры в Бога. За это Господь вернул ему все утраченное. А после этого человек прожил еще более 100 лет.

Именины 19 мая празднуют Ян, Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва.

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