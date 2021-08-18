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17 березня, 18:58 • 133772 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181327 перегляди

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18 серпня: сьогодні відзначають День поганої поезії

18 серпня: сьогодні відзначають День поганої поезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні, 18 серпня, у світі відзначають День поганої поезії, а віряни шанують день Євстигнія Житника, пише УНН.

День поганої поезії

18 серпня святкують День поганої поезії. Це чудова нагода для того, щоб написати дійсно огидний вірш. Але навіщо, запитаєте ви? Один з варіантів відповіді: просто “тому, що можете”. Хоча, можливо, він існує для того, щоб дозволити іншим краще оцінити хорошу поезію. Або, може, щоб написати щось, що буде когось дратувати.

Це питання, мабуть, слід адресувати американському сайту Wellcat.com, творцям цього дня. Дата покликана надихнути тих небагатьох, хто не встиг написати вірші в ніжні роки юності, і вмовити їх спробувати себе в ролі поета.

Релігійні свята

18 серпня православна церква вшановує мученика Євсигнія, який жив у IV ст. н. е.

Євсигній народився в Антіохії у Малій Азії і був вояком. Після 60 років служби у війську повернувся до рідного міста, де спокійно доживав свого віку як побожний старець. Проте у 362 році, після того, як імперію очолив Юліан Відступник і поновилися переслідування християн, Євсигнія осудили за сповідування християнства і зарубали мечем.

У народі у цю дату відзначали день Євстигнія-Житника. Цього дня здійснювалися обряди, щоб “задобрити” землю і вона допомогла в дозріванні посівів. Зокрема, селяни виходили на поле і, обернувшись на чотири сторони, закликали землю допомогти у дозріванні врожаю.

Також вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде грудень.

У середу, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Євстигней, Агапит, Вікентій, Юхим, Іван, Флор, Дарина, Христина, Лавр та Євдокія.​

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