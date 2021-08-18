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18 августа: сегодня отмечают День плохой поэзии

18 августа: сегодня отмечают День плохой поэзии

Киев  •  УНН

 • 40120 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня, 18 августа, в мире отмечают День плохой поэзии, а верующие почитают день Евстигнея Житника, пишет УНН.

День плохой поэзии

18 августа празднуют День плохой поэзии. Это прекрасная возможность для того, чтобы написать действительно отвратительный стихотворение. Но зачем, спросите вы? Один из вариантов ответа: просто “потому, что можете”. Хотя, возможно, он существует для того, чтобы позволить другим лучше оценить хорошую поэзию. Или, может, чтобы написать что-то, что будет кого-то раздражать.

Этот вопрос, пожалуй, следует адресовать американскому сайту Wellcat.com, создателям этого дня. Дата призвана вдохновить тех немногих, кто не успел написать стихи в нежные годы юности, и уговорить их попробовать себя в роли поэта.

Религиозные праздники

18 августа православная церковь чтит святого Евсигния, который жил в IV в. н. е.

Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. После 60 лет службы в армии вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик. Однако в 362 году, после того, как империю возглавил Юлиан Отступник и возобновились преследования христиан, Евсигния осудили за исповедание христианства и зарубили мечом.

В народе в эту дату отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы “задобрить” землю и она помогла в созревании посевов. В частности, крестьяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании урожая.

Также считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет декабрь.

В среду, 18 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Евстигней, Агапит, Викентий, Ефим, Иван, Флор, Дарья, Кристина, Лавр и Евдокия.

Украинские Национальные Новости

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